W obowiązującym stanie prawnym tancerze baletowi zatrudnieni w instytucjach artystycznych podlegają ogólnym zasadom nabywania uprawnień emerytalnych. Kobiety nabywają prawo w wieku 60 lat, zaś mężczyźni w wieku 65 lat. Ponadto tancerze baletowi zostali zaliczeni do pracowników wykonujących zawód, w którym praca jest pracą w szczególnych warunkach (pracę związaną z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym), w związku z czym przysługuje im możliwość wcześniejszego przechodzenia na emeryturę pomostową.

Wcześniejsza emerytura dla tancerzy baletowych? Jest projekt ustawy

Tymczasem senatorowie proponują wprowadzenie do systemu emerytalnego nowej uprzywilejowanej grupy zawodowej. Projekt umożliwia przechodzenie na emeryturę tancerzy baletowych w wieku 40 lat dla kobiet i 45 lat dla mężczyzn po przepracowaniu co najmniej 20 lat. Obniżenie wieku emerytalnego dla tancerzy baletowych spowoduje, że nie będą oni przechodzili na wcześniejszą emeryturę, w związku z tym proponuje się także wyłączenie zawodu tancerza baletowego z grupy zawodów, w których praca uznawana jest za pracę związaną z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym.

"Zawód tancerza baletowego jest zawodem, który nie może być wykonywany do chwili otrzymania uprawnień emerytalnych obowiązujących na obecnych zasadach. Tancerze narażeni są na ciągłe kontuzje, a ciężkie treningi i częste występy podczas spektakli wręcz wyniszczają ich organizmy. Przez wiele lat są oni narażeni na znaczne przeciążenia układu ruchu, mięśni i stawów, a w szczególności kręgosłupa. Tancerze baletowi już w wieku 40 lat mają kłopoty, nie tylko z tańcem ale również z poruszaniem się w ogóle" - tłumaczą autorzy projektu.

Ponad 400 osób zyska prawo do wcześniejszej emerytury?

Autorzy projektu stawiają diagnozę, że kilkanaście lat po likwidacji wcześniejszej emerytury tancerzy, zawód ten znalazł się w poważnym kryzysie, co jest widoczne zarówno w działalności zespołów profesjonalnych jak i na etapie szkolnictwa.

"Obecnie zaledwie kilka zespołów baletowych w polskich instytucjach artystycznych to zespoły rozwijające się, posiadające stabilny skład osobowy. Niedobór tancerzy z polskich szkół baletowych jest rekompensowany angażowaniem tancerzy z zagranicy, bez których funkcjonowanie tych instytucji jest niemożliwe. Sceny baletowe są nieodłącznym elementem większości przedstawień muzycznych, stąd niezbędny udział tancerzy nie tylko w przedstawieniach baletowych, ale także inscenizacjach operowych, operetkach, czy musicalach. Prowadzone statystki pokazują, że przedstawienia baletowe zdobywają coraz większą publiczność, w tym dziecięcą, co jest w edukacji muzyczno-teatralnej młodych widzów trudne do przecenienia" - tłumaczą.

Tancerze baletowi stanowią niewielką grupę zawodową (439 osób w 2023 r.) i obniżenie wieku emerytalnego tej grupie zawodowej nie wpłynie na znaczny wzrost wydatków budżetu państwa.