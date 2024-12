Emeryci nie są całkowicie zabezpieczeni przed egzekucją komorniczą. Powody zajęcia świadczenia emerytalnego są różne i obejmują m.in. zaległości w spłacie zobowiązań finansowych, takich jak kredyty, pożyczki, czynsz, rachunki za media lub usługi telekomunikacyjne. Dodatkowo, emeryci mogą mieć problemy z egzekucją z powodu zaległości wobec instytucji publicznych, np. ZUS czy Urzędu Skarbowego. Szczególnie dotkliwe konsekwencje niesie za sobą niespłacanie alimentów, które są ściągane w sposób priorytetowy.

W tej sytuacji komornik zajmie twoją emeryturę

Kiedy dłużnik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych, a wierzyciel posiada potwierdzony sądownie tytuł wykonawczy (np. wyrok, nakaz zapłaty), może on wystąpić do komornika o zajęcie części emerytury dłużnika. Takie działanie jest możliwe na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o emeryturach i rentach. Jednak prawo polskie przewiduje jednocześnie szereg ograniczeń, które mają na celu ochronę podstawowych potrzeb życiowych emeryta.

Inicjatywa zajęcia emerytury należy do wierzyciela, który składa wniosek do komornika wraz z odpowiednim tytułem wykonawczym. Po przeprowadzeniu stosownych czynności komornik przekazuje ZUS dyspozycję zajęcia świadczenia emerytalnego. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje potrąceń z emerytury i przekazuje środki na rzecz wierzyciela. Emeryt ma prawo do kontroli legalności działań komornika i może złożyć skargę do sądu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Ile pieniędzy komornik może zająć z emerytury?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wysokość zajęcia komorniczego prowadzonego na emeryturze jest ściśle limitowana. W przypadku zobowiązań cywilnoprawnych, takich jak kredyty czy faktury, komornik może zająć maksymalnie 25 proc. kwoty brutto świadczenia emerytalnego. Ustawa przewiduje również tzw. kwotę wolną od zajęcia, która w 2024 roku wynosi 1335,72 zł. Oznacza to, że nawet jeśli emeryt posiada zaległości finansowe, przysługuje mu prawo do otrzymania co najmniej tej minimalnej kwoty, gwarantującej zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

W przypadku długów alimentacyjnych przepisy przewidują bardziej rygorystyczne zasady egzekucji. Komornik może zająć nawet do 60 proc. emerytury brutto, co wynika z faktu, że zobowiązania alimentacyjne mają charakter priorytetowy i są szczególnie chronione przez prawo. Niemniej, nawet w takich sytuacjach istnieje kwota wolna od zajęcia, gwarantująca minimalne środki na utrzymanie dłużnika. Dodatkowo część składników emerytury oraz dodatkowe świadczenia, takie jak trzynasta i czternasta emerytura, są zabezpieczone przed egzekucją.

Wniosek o zmniejszenie wysokości zajmowanych przez komornika środków

Oprócz ustawowych ograniczeń egzekucji komorniczej istotne znaczenie mają również procedury umożliwiające dłużnikowi, zwłaszcza emerytowi, uzyskanie ochrony prawnej. W określonych sytuacjach, gdy egzekucja zagraża podstawowym potrzebom życiowym dłużnika, ten może złożyć wniosek do sądu o zmniejszenie wysokości zajmowanych środków. Aby taki wniosek został uwzględniony, konieczne jest przedstawienie wiarygodnych dowodów, np. zaświadczeń lekarskich, dokumentów finansowych potwierdzających wysokość wydatków. Podstawę prawną dla takich działań stanowi art. 827 Kodeksu postępowania cywilnego.

