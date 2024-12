Emerytura stanowi filar systemu zabezpieczenia społecznego, gwarantując osobom po przejściu na zasłużony odpoczynek stałe źródło utrzymania, pozwalające na godne życie. Pełni kluczową rolę w zabezpieczeniu finansowym, umożliwiając pokrycie podstawowych potrzeb życiowych, takich jak opłaty za mieszkanie, wyżywienie oraz wydatki związane ze zdrowiem, szczególnie w kontekście rosnących kosztów opieki medycznej.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc przejść na emeryturę?

Aby uzyskać minimalne świadczenie emerytalne, które obecnie wynosi 1780,96 zł brutto, niezbędne jest spełnienie określonych warunków. Żeby przejść na emeryturę w Polsce, kobiety muszą ukończyć 60 lat, a mężczyźni 65 lat. Dodatkowo, zarówno kobiety, jak i mężczyźni muszą wykazać odpowiednio 20 i 25 lat okresu składkowego. To połączenie wieku emerytalnego i długości okresu składkowego stanowi podstawę do nabycia prawa do świadczeń emerytalnych.

Wysokość emerytury - od czego zależy?

Wysokość emerytury to wynik złożonego procesu kalkulacyjnego, w którym uwzględnia się szereg czynników. Należą do nich: długość okresu pracy objętego ubezpieczeniami społecznymi, wysokość zarobków i odprowadzanych składek, statystyczna długość życia, wiek, w którym podejmiemy decyzję o przejściu na emeryturę oraz dodatkowe oszczędności emerytalne zgromadzone w różnych formach, takich jak OFE, PPK czy IKE.

System emerytalny przewiduje coroczną waloryzację świadczeń w marcu, a także waloryzację składek na kontach indywidualnych w czerwcu, co wpływa na przyszłe świadczenia. Fakt osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego nie gwarantuje przyznania świadczenia na minimalnym poziomie. Kluczowym czynnikiem determinującym wysokość emerytury jest długość okresu aktywności zawodowej. To właśnie staż pracy stanowi podstawę obliczeń wysokości miesięcznych świadczeń emerytalnych wypłacanych przez ZUS.

Osoby, które nie osiągną pełnego stażu pracy, mogą spodziewać się znacznie niższej emerytury niż minimalna. W związku z tym, planując karierę zawodową, warto zwrócić szczególną uwagę na konieczność przepracowania wymaganego okresu. Dzięki temu można zagwarantować sobie wyższe świadczenie emerytalne w przyszłości i uniknąć konieczności pracy zawodowej w późnym wieku. Prognozuje się, że w 2025 roku emerytury zostaną podwyższone o 5,82 proc. Oznacza to, że minimalna emerytura brutto wyniesie 1884,61 zł, a netto około 1715 zł.

Mam 60 lat i 20 lat stażu pracy - jaką emeryturę dostanę?

Kobieta zatrudniona przez 20 lat na stanowisku o najniższym wynagrodzeniu, może oczekiwać jedynie minimalnej emerytury w wysokości 1780,96 zł. Choć wysokość składek emerytalnych nie determinuje bezpośrednio wysokości świadczenia, to osiągnięcie wymaganego 20-letniego stażu pracy gwarantuje prawo do minimalnego świadczenia emerytalnego.

W odniesieniu do mężczyzn kryteria nabycia prawa do minimalnej emerytury są bardziej restrykcyjne. Wymagany staż pracy wynosi bowiem 25 lat. Oznacza to, że mężczyzna, który nie osiągnął tego progu, nie będzie uprawniony do minimalnego świadczenia. Wysokość jego emerytury będzie zależna wyłącznie od wysokości odprowadzonych składek emerytalnych.

Zgodnie z teoretycznymi założeniami, świadczenie emerytalne nie powinno przekroczyć kwoty minimalnej emerytury. Jednak, biorąc pod uwagę statystycznie krótszą długość życia mężczyzn, faktyczna wysokość świadczenia może się do niej zbliżyć. Mimo to, po dwudziestu latach pracy za najniższe wynagrodzenie, emerytura będzie wciąż relatywnie niska.

