Legitymacja emeryta to klucz do wielu oszczędności. Oprócz bezpłatnych przejazdów oferuje zniżki na różnego rodzaju usługi, które mogą znacznie poprawić jakość życia seniora. Co jeszcze można zyskać i na czym jeszcze można zaoszczędzić z legitymacją emeryta? Oto szczegóły.