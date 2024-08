Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o wprowadzeniu nowych funkcji do aplikacji mobilnej mZUS, co znacząco poszerza zakres usług dostępnych dla ubezpieczonych i świadczeniobiorców.

Aplikacja mZUS

Aplikacja mZUS zadebiutowała pod koniec 2022 roku i zyskała już pół miliona pobrań. Choć to obiecujący wynik, twórcy nie spoczywają na laurach i stale ją udoskonalają. Najnowsza aktualizacja wprowadza nową, kluczową funkcję, która może przyciągnąć jeszcze więcej użytkowników. O ile dotychczasowa wersja aplikacji mobilnej mZUS umożliwiała wyłącznie składanie wniosków o świadczenia rodzinne, jak 800+ czy 300+, tak najnowsza aktualizacja znacząco poszerza zakres dostępnych usług, oferując użytkownikom kompleksowy wgląd w ich sytuację ubezpieczeniową. Dzięki niej możliwe jest między innymi przeglądanie zgłoszeń do ubezpieczeń, okresów podlegania ubezpieczeniom, danych płatników składek, członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego oraz informacji o pobieranych świadczeniach i zaświadczeniach lekarskich.

Kalkulator emerytalny w mZUS

Aplikacja mZUS została wzbogacona o kalkulator emerytalny, dzięki któremu użytkownicy mogą uzyskać wstępne oszacowanie wysokości przyszłego świadczenia. Dodatkowo aplikacja umożliwia umówienie elektronicznej wizyty w placówce ZUS, nawiązanie kontaktu z infolinią ZUS po weryfikacji tożsamości oraz uzyskanie szczegółowych informacji na temat konkretnych spraw i danych.

Aplikacja mobilna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych umożliwia kompleksową weryfikację danych dotyczących ubezpieczeń społecznych. Dzięki niej można sprawdzić okresy składkowe, informacje o płatnikach składek, członków rodziny objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz stan konta w ZUS. Ponadto aplikacja dostarcza szczegółowych danych o pobieranych świadczeniach, takich jak zasiłki, emerytury i renty, a także pozwala na wgląd w wystawione zaświadczenia lekarskie.

Aktualizacja aplikacji mZUS

Aby uzyskać dostęp do wszystkich nowych funkcji, zaleca się aktualizację aplikacji mZUS, którą można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play lub App Store. Konieczne jest również połączenie aplikacji z kontem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Jak założyć konto na PUE ZUS?

Użytkownicy, którzy nie posiadają jeszcze konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, mogą je utworzyć w szybki i prosty sposób, odwiedzając stronę internetową zus.pl i wybierając opcję rejestracji. Proces ten można przeprowadzić za pomocą profilu zaufanego, aplikacji mObywatel, bankowości elektronicznej lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Istnieje również możliwość założenia profilu PUE poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej ZUS. W takim przypadku konieczne jest osobiste stawiennictwo w placówce ZUS w ciągu siedmiu dni od rejestracji w celu potwierdzenia tożsamości. Alternatywnie, potwierdzenie tożsamości można przeprowadzić podczas e-wizyty, prezentując odpowiedni dokument tożsamości pracownikowi ZUS.