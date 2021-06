Z wyliczeń resortu wynika, że na reformie zyska 9 na 10 seniorów. 2/3 emerytów zapłaci zerowy PIT, a duża część zapłaci podatek w niższej wysokości niż dotychczas" - poinformował Patkowski. Zgodnie z podanym przez niego przykładem, małżeństwo emerytów, z których każdy otrzymuje emeryturę w kwocie 1800 zł miesięcznie zyska rocznie ok. 3 tys. zł. Tyle samo pieniędzy zostanie w portfelach małżonków, z których jeden pobiera średnią, a drugi minimalną emeryturę.

"Ochrona emerytów to nasz moralny obowiązek"

Ochrona emerytów to nasz moralny obowiązek. Wymagają jej zwłaszcza ci, których emerytury są niskie - podkreśla przedstawiciel MF. Dlatego grupa, której świadczenie emerytalne lub rentowe wynosi do 2 500 zł miesięcznie już w przyszłym roku przestanie w ogóle płacić PIT od emerytury. Dotyczy to w szczególności seniorów z najniższymi świadczeniami – do 660 zł brutto - zaznacza Patkowski.

Wyjaśnia, że w ramach Polskiego Ładu obowiązywać bowiem będzie mechanizm zakładający zmniejszenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na PIT obliczanej na starych zasadach. Dzięki temu najubożsi emeryci i renciści nie stracą na zmianach w zakresie naliczania i likwidacji odliczenia składki zdrowotnej - zapewnia wiceminister. Według resortu finansów na reformie nie straci również gros osób z niepełnosprawnościami (w tym emeryci i renciści) korzystających z ulgi rehabilitacyjnej. Sytuacja takich osób jest uzależniona od wysokości dochodu i wydatków rehabilitacyjnych - zastrzeżono.

Z naszych wyliczeń wynika, że w znakomitej większości przypadków reforma będzie dla takich osób co najmniej neutralna, a często nawet korzystna. Przykładowo, reforma będzie neutralna dla osoby, która otrzymuje świadczenie emerytalne w kwocie 2 400 zł (brutto) miesięcznie i która w ramach ulgi rehabilitacyjnej odlicza co miesiąc ponad 1 200 zł - tłumaczy Patkowski.

Dodał, że przy tej samej kwocie emerytury (2 400 zł/miesięcznie) i wydatkach rehabilitacyjnych w wysokości 1000 zł miesięcznie podatnik zyska 99 zł rocznie. Natomiast - przy tej samej wysokości emerytury (2 400 zł) - i wydatkach rehabilitacyjnych wynoszących 500 zł miesięcznie podatnik zyska 1 119 zł rocznie.

Kto straci na Polskim Ładzie?

Wiceminister przyznaje, że istotnie, jest też grupa emerytów, która straci na Polskim Ładzie. "Resort finansów komunikował to od samego początku. Dotyczy to tej grupy seniorów, która pobiera najwyższe emerytury w kwocie od 5 tys. zł miesięcznie. Taki emeryt ze świadczeniem w wysokości 5 000 zł straci jednak rocznie jedynie 75 zł, a nie, jak podają media, +nawet 1 tys. zł+" - zauważył Patkowski.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego; dom do 70 m kw. bez formalności; a także emerytura bez podatku do 2500 zł. (PAP)

autor: Marcin Musiał

mmu/ amac/