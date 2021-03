Rada Ministrów przyjęła projekt ws. przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne - podał we wtorek CIR. Zgodnie z nim, od 1 czerwca do 2 sierpnia będzie czas na złożenie deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS.

"Obecny model funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych (OFE) zostanie przebudowany. OFE przestaną działać w dotychczasowej formie, a każdy członek OFE będzie miał do wyboru dwa warianty. Opcją domyślną będzie przeniesienie środków z OFE na indywidualne konto emerytalne (IKE). Alternatywnie – możliwe będzie złożenie deklaracji o przeniesieniu swoich środków w całości do ZUS. Rozwiązanie to daje realne prawo wyboru emerytury opartej na dwóch filarach i gwarantuje prywatny charakter oszczędności na IKE, które będą podlegały dziedziczeniu" - wyjaśniono w komunikacie CIR. Reklama Harmonogram zmian Według autorów projektu, dzięki zmianie wzrosną oszczędności emerytalne Polaków poprzez upowszechnienie IKE. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 czerwca br. Od tego dnia do 2 sierpnia 2021 r. będzie też czas na składanie deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS. Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, przekształcenie OFE w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte nastąpi 28 stycznia 2022 r.