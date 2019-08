"Taką rekompensatę dostanie informatyczka, która wygrała właśnie przed Sądem Najwyższym z ZUS" - dodano. "Ten wyrok zawiera ważną definicję pracy przed monitorem kineskopowym jako pracy w szczególnych warunkach" - powiedział dziennikowi dr Tomasz Lasocki z Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak podała gazeta, o takie świadczenie mogą się starać osoby urodzone po 1948 roku, które przed 2009 rokiem wypracowały co najmniej 15 lat stażu w szczególnych warunkach. "Dolicza się im dodatkową kwotę do kapitału początkowego" - napisano. "Rz" zauważa, że to orzeczenie SN będzie miało zastosowanie nie tylko przy ustalaniu stażu do rekompensaty, ale także wcześniejszych emerytur czy emerytur pomostowych.