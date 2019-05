Jednorazowe świadczenie "Emerytura plus" w wysokości 1100 zł brutto (ok. 888 zł netto) jest wypłacane "z urzędu" wraz z emeryturą lub rentą. Pierwsze trzynastki – dla osób pobierających świadczenia na początku miesiąca – wypłacono pod koniec kwietnia.

Dotychczas trzynastki otrzymały osoby pobierające świadczenia pierwszego, piątego, szóstego i dziesiątego dnia miesiąca. W środę na kontach klientów ZUS powinny pojawić się ostatnie przelewy dla osób otrzymujących emerytury lub renty piętnastego dnia miesiąca.

Tym samym mamy wypłacone 4,5 mld zł dla ponad 5,1 mln klientów. Rozpoczęliśmy wypłaty z 20 maja – na razie realizujemy te wypłacane za pośrednictwem poczty – poinformował PAP rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz.

W przyszłym tygodniu ZUS będzie wypłacał świadczenia z terminu 25 maja. Będą one u naszych klientów wcześniej, tj. do 24 maja, bo 25 maja to dzień wolny od pracy – powiedział Andrusiewicz.

Na koniec zostanie nam 100 tys. wypłat dla klientów pobierających zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne. Termin standardowy w tym przypadku to 1 czerwca, ale z racji dnia wolnego od pracy środki będą w dyspozycji klientów do 31 maja – zapewnił rzecznik ZUS.

Zakład na wypłatę trzynastek dla 8,3 mln emerytów i rencistów przeznaczy ok. 8,5 mld zł. Świadczenia wypłaca także KRUS. W sumie świadczenie przysługuje ponad 9,8 mln świadczeniobiorcom (ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty "Emerytury plus" to 10,8 mld zł.

Świadczenie "Emerytura plus" jest wypłacane osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Trzynastą emeryturę otrzymały także te osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające (tzw. matczyną emeryturę), które do 30 kwietnia miały już przyznane prawo do tego świadczenia.

Większość świadczeń jest wypłacana wraz z majową emeryturą lub rentą. Niektóre świadczenia rolnicze są wypłacane raz na kwartał i w takich przypadkach świadczeniobiorcy "Emeryturę plus" otrzymają w czerwcu.

W razie zbiegu prawa do świadczeń osobie uprawnionej przysługuje jedno jednorazowe świadczenie. Również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno świadczenie. Świadczenia nie obejmie egzekucja komornicza.