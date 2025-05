Zaangażowanie GAZ-SYSTEM w budowanie bezpieczeństwa energetycznego kraju jest powszechnie znane. Nie każdy jednak ma świadomość, że spółka, będąca operatorem systemu przesyłowego gazu ziemnego w Polsce, od lat konsekwentnie realizuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wiele z tych aktywności jest skierowanych do najmłodszych. Wsparcie edukacji, działania charytatywne, wolontariat pracowniczy, a także liczne projekty sportowe i profilaktyczne - to tylko niektóre z inicjatyw, jakie GAZ-SYSTEM kieruje do młodego pokolenia w całej Polsce.