"Średnia wartość nowo udzielonej w styczniu 2025 r. pożyczki celowej wyniosła 644 zł i była o 8,9 proc. niższa od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej rok wcześniej. Udzielane są one na finansowanie określonego celu, jakim jest zakup towarów czy usług, nie jest więc bezpośrednio udostępniana klientowi gotówka, którą może dysponować" – poinformowało w środę Biuro Informacji Kredytowej.

Polacy biorą pożyczki na potęgę. Zadłużenie wzrasta

Jak wyjaśniło BIK, do pożyczek celowych wliczane są te udzielane na niskokwotowe zakupy w internecie, ale też pożyczki na wyższe kwoty, np. na zakup samochodów używanych czy usługi medyczne, które charakteryzują się wyższymi kwotami. Mimo to pożyczki te cechuje niska kwota. Biuro wyjaśniło też, że są one zwykle udzielane na krótkie okresy i bardzo dobrze spłacane, co nieco zbliża je do bankowych kredytów ratalnych.

"Liczba nowo udzielonych w styczniu 2025 roku pożyczek celowych wzrosła o +24,9 proc. r/r, a w ujęciu wartościowym wzrost wyniósł +13,8 proc. r/r. To oznacza, że udzielane były głównie pożyczki na niższe kwoty, co znalazło swoje bezpośrednie odzwierciedlenie również w spadku r/r średniej kwoty udzielonej pożyczki" – podano w raporcie BIK.

Polacy coraz częściej sięgają po chwilówki. Alarmujące dane BIK

Poinformowano ponadto, że średnia wartość pożyczki gotówkowej tzw. chwilówki udzielonej w styczniu 2025 r. wyniosła 2 487 zł i była o 11,7 proc. wyższa od średniej kwoty udzielonej w styczniu 2024 r. Dodano, że styczniowa wartość sprzedaży pożyczek gotówkowych (chwilówek) wyniosła 1,053 mld zł i była wyższa o 35,8 proc. r/r. Dodatnia dynamika wystąpiła również w ujęciu liczbowym (wzrost o 21,8 proc. r/r). Chwilówki stanowiły 72,3 proc. wartości wszystkich udzielonych w styczniu 2025 r. pożyczek gotówkowych.

Biuro Informacji Kredytowej podało, że w styczniu br. udzielono 74 tys. pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni o wartości 404 mln zł.

"W porównaniu ze styczniem 2024 r. oznacza to wzrost w ujęciu liczbowym o (+19,1 proc.) i wartościowym o (+39,6 proc.). Średnia wartość pożyczki gotówkowej udzielonej w styczniu 2025 r. na okres dłuższy niż 60 dni wyniosła 5 497 zł i była o 15,5 proc. wyższa do średniej kwoty udzielonej w styczniu 2024 r" – podano.

Pożyczki celowe i BNPL dominują na rynku finansowym

BIK wyjaśniło, że w styczniu w strukturze sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym dominowały pożyczki celowe. Pod względem wartości większy był segment pożyczek gotówkowych.

"Coraz ważniejszym segmentem polskiego rynku finansowego są transakcje płatności odroczonych (BNPL – Buy Now Pay Later). W styczniu 2025 r. udzielono ich 5,37 mln szt. (+21 proc. r/r) na kwotę 931 mln zł (+25 proc. r/r)" – poinformowano w raporcie.