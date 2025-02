Kiedy komornik może zająć mieszkanie lub dom?

Komornik zostaje wezwany przez wierzyciela, gdy dłużnik nie spłaca swoich zobowiązań w terminie lub unika kontaktu. Wówczas przybywa właśnie do miejsca zamieszkania osoby, wobec której prowadzi postępowanie, między innymi w celu zajęcia ruchomości. Komornik w domu ma prawo przejąć wartościowe przedmioty posiadane przez dłużnika.

Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika nie oznacza automatycznego rozpoczęcia egzekucji z nieruchomości. Egzekucja komornicza początkowo prowadzona jest z różnych składników majątku dłużnika. W pierwszej kolejności należności są odzyskiwane poprzez:

egzekucję z konta bankowego,

egzekucję z renty,

egzekucję z emerytury,

egzekucję z wierzytelności,

egzekucję z wynagrodzenia za pracę.

Jak duży musi być dług, aby komornik zajął mieszkanie lub dom?

Egzekucja komornicza z nieruchomości jest możliwa tylko pod pewnymi warunkami. Komornik może przeprowadzić egzekucję z nieruchomości tylko wtedy, gdy wartość długu przekracza 5 proc. szacowanej wartości mieszkania lub domu. Oznacza to, że w przypadku niewielkich zobowiązań dłużnik nie musi obawiać się zajęcia nieruchomości.

Jak wygląda egzekucja z nieruchomości przez komornika?

Egzekucja komornicza nieruchomości rozpoczyna się od wpisu do księgi wieczystej, który uniemożliwia jej sprzedaż. Następnie komornik powołuje biegłego sądowego, który dokonuje opisu i oszacowania nieruchomości. Po dwóch tygodniach komornik może wyznaczyć termin licytacji.

Informacja o terminie i miejscu licytacji jest podawana do publicznej wiadomości. Osoby zainteresowane udziałem w licytacji muszą wpłacić wadium wynoszące 1/10 oszacowanej wartości nieruchomości.

Dłużnik oraz jego najbliżsi krewni nie mogą brać udziału w licytacji. Cena wywoławcza nie może być niższa niż 75 proc. szacowanej wartości nieruchomości. Cały proces odbywa się pod nadzorem sędziego, który zatwierdza sprzedaż na rzecz osoby oferującej najwyższą kwotę. Zwycięzca licytacji ma 14 dni na dokonanie pełnej wpłaty na rachunek sądowy.

Jeśli nie uda się sprzedać domu za pierwszym razem, licytacja komornicza może zostać powtórzona na wniosek wierzyciela. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi wtedy tylko 2/3 szacowanej wartości.

Kiedy komornik nie może zająć domu lub mieszkania?

Dla dłużnika najbardziej odczuwalnym skutkiem egzekucji z nieruchomości jest proces eksmisji. Komornik ma za zadanie sprawdzić, czy osoba eksmitowana posiada tytuł prawny do innego lokalu lub, czy nadano mu sądowne prawo do lokalu socjalnego. Jeśli wierzyciel nie posiada nieruchomości, w której mógłby zamieszkać, komornik składa wniosek do gminy o wskazanie tymczasowego lokum.

Gmina następnie musi wyznaczyć lokal socjalny, do którego nastąpi eksmisja dłużnika. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje lokal socjalny, to wtedy gmina powinna wyznaczyć tymczasowe pomieszczenie dla osoby eksmitowanej. Dopóki gmina nie wyznaczy takiego mieszkania lub pomieszczenia, dłużnik musi pozostać w zlicytowanej nieruchomości.