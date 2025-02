Portfele wielu polityków w Polsce w tym roku zyskają podwójnie. Jarosław Kaczyński jest emerytem i czynnym politykiem. Czeka go zatem podwyżka wynagrodzenia i emerytury.

Ile zarabia Jarosław Kaczyński?

Na 2025 rok zaplanowano 5-procentową podwyżkę pensji dla parlamentarzystów i kluczowych polityków. Jest to efekt wzrostu kwoty bazowej, na podstawie której oblicza się wynagrodzenie osób na tych stanowiskach.

Wartość bazowa wzrośnie z 1 789,42 zł do 1 878,89 zł. Dzięki tej zmianie miesięczne wynagrodzenie Jarosława Kaczyńskiego jako posła wzrośnie o 640 zł brutto. Oznacza to, że poselska pensja prezesa PiS wyniesie 12,8 tys. zł.

Emerytura Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS zyska na waloryzacji

Jarosław Kaczyński będzie mógł liczyć nie tylko na podwyżkę pensji, ale i emerytury. Od 1 marca emerytury i renty w Polsce wzrosną o 5,5 proc. To oznacza, że minimalna emerytura brutto wzrośnie z 1 780,96 zł do 1 878,91 zł, co daje 1709,82 zł netto.

Z oświadczenia majątkowego Jarosława Kaczyńskiego wynika, że do tej pory pobierał emeryturę w wysokości 9379 zł miesięcznie. Po marcowej waloryzacji jego świadczenie wzrośnie do kwoty 9894 zł, czyli o 515 zł więcej.

Majątek Jarosława Kaczyńskiego

W oświadczeniu majątkowym z 2024 r. Jarosław Kaczyński poinformował, że zaoszczędził w sumie 338 tys. zł. Polityk niezmiennie jest też właścicielem 1/3 domu na Żoliborzu, który wycenia na 1,8 mln zł.

Kaczyński wykazał, że w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zarobił z tytułu umowy o pracę ponad 133 tys. zł. Pobrał też ponad 112,5 tys. zł świadczenia emerytalnego. W ramach diety poselskiej Kaczyński otrzymał ponad 45,5 tys. zł. Jego pozostałe uposażenie wyniosło ponad 71 tys. zł.