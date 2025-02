Komu przysługuje 800 plus?

Program 800 plus to wsparcie finansowe w wysokości 800 zł miesięcznie. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Jest przyznawane bez względu na wysokość dochodów rodziny. Od 1 lutego można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczyna się 1 czerwca 2025 r., a kończy 31 maja 2026 r.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Złożenie wniosku o 800 plus odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), portal Emp@tia, bankowość elektroniczną lub aplikację mobilną mZUS.

Aplikacja mZUS oferuje funkcje ułatwiające wypełnienie wniosku. Jeśli w poprzednim okresie świadczeniowym rodzic składał wniosek i świadczenie zostało przyznane, aplikacja umożliwia utworzenie nowego wniosku na podstawie wcześniej podanych danych.

Decyzje dotyczące świadczenia będą przesyłane elektronicznie przez PUE ZUS, niezależnie od tego, czy wniosek został złożony przez bank lub portal Emp@tia. Jeśli rodzic nie ma profilu na PUE ZUS, zostanie on utworzony automatycznie na podstawie danych z wniosku.

ZUS wstrzyma 800 plus, jeśli nie zdążysz do 30 kwietnia

Nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 czerwca 2025 roku. Wnioski na ten okres przyjmowane są od 1 lutego do 30 kwietnia 2025 roku. Złożenie wniosku do 30 kwietnia oznacza zachowanie ciągłości wypłaty świadczenia.

Natomiast złożenie wniosku po terminie 30 kwietnia, czyli w maju 2025 r., skutkuje wypłatą 800 plus do 31 lipca 2025 r. Osoby, których wniosek pojawi się w systemie w czerwcu, na pierwszą wypłatę mogą liczyć w lipcu, dostaną też wyrównanie za czerwiec. Jednak większe spóźnienie może skończyć się utratą prawa do świadczenia na wcześniejsze miesiące.