Andrzej Duda w rozmowie z Kanałem Zero zdradził, jaką emeryturę będzie dostawał po zakończeniu prezydentury. Stwierdził, że "nie są to wygórowane pieniądze". Głos na ten temat zabrał Bronisław Komorowski. – Zawsze to mówiłem, że ojczyzna byłych prezydentów nie rozpieszcza – powiedział.