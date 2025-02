Stanowski sprzeda "Weszło" bukmacherowi

Z informacji przekazanych przez "Wirtualnemedia.pl" wynika, że do sprzedaży najprawdopodobniej dojdzie jeszcze w marcu.

Reklama

Stanowski negocjuje sprzedaż Grupy Weszło, do której należy m.in. serwis internetowy z Marcinem Szpalerskim, założycielem firmy bukmacherskiej "Fuksiarz".

Państwowe pieniądze przestały płynąć do Stanowskiego

Szpalerski spotkał się już dziennikarzami Weszło. Część osób w redakcji miała usłyszeć, że straci pracę.

Jak ustaliły "Wirtualnemedia.pl" z Weszło nie współpracują już spółki Skarbu Państwa: Orlen oraz Totalizator Sportowy.

Stanowski skupia się na "Kanale Zero"

"Weszło" było pierwszym "dzieckiem" Stanowskiego. Później dziennikarz zaangażował się wspólnie z Mateuszem Borkiem, Tomaszem Smokowski i Michałem Polem w projekt "Kanał Sportowy".

Między czterema właścicielami po jakimś czasie doszło do nieporozumień i Stanowski postanowił odejść. Po kilku miesiącach od rozstania założył "Kanał Zero" i w tej chwili to głownie jemu poświęca swój czas i uwagę.

Negocjacje trwają

Stanowski jest bliski sprzedaży "Weszło". Trwają rozmowy, na pewno nie zrobię sam technologii, redakcji, nie znam się na tym. Zbieramy grupę, która może coś zrobić w tym temacie. To kwestia dwóch, trzech, czy czterech tygodni, może w lutym. Nie wiem, ile tych udziałów będę miał, o ile w ogóle będę miał. Dzisiaj tego nie wiem, dopiero rozmawiamy - zdradził w rozmowie z "Super Expressem" Szpalerski.