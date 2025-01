Grzegorz Braun ogłosił start w wyborach prezydenckich

– Będę kandydował w tych wyborach, z bożą i ludzką pomocą. To jest dobry projekt i dzięki temu będziemy mogli zwiększyć szanse (...) na to, by w następnym parlamencie znalazła się reprezentacja polskich katolików – mówił Grzegorz Braun w rozmowie z Dawidem Mysiorem z serwisu Sprawki.pl.

To jednak nie pierwszy raz, kiedy Grzegorz Braun postanowił zawalczyć o miejsce w Pałacu Prezydenckim. W 2015 roku wystartował w wyborach jako kandydat niezależny. Wówczas zdobył 124 132 głosy, co przełożyło się na 0,83 proc. poparcia. Więcej na temat nowego kandydata na prezydenta RP przeczytasz tutaj.

Majątek Grzegorza Brauna. Zaskakujące oświadczenie polityka

W najnowszym oświadczeniu majątkowym Grzegorz Braun wskazał, że posiada ponad 3,3 tys. zł oszczędności. Oprócz tego czytamy, że w rubryce dotyczącej środków zgromadzonych w obcej walucie europoseł wpisał 2,87 dol. Grzegorz Braun wskazał, że nie posiada domu i mieszkania, gospodarstwa rolnego ani innych nieruchomości.

Ponadto z oświadczenia majątkowego Brauna wynika, że w 2023 r. jako poseł na Sejm zarobił 67 070,53 zł. W oświadczeniu czytamy, że otrzymał 45 031,68 zł z tytułu praw autorskich. "Była to tylko część należnej sumy, z pozostałej części uposażenia i tzw. diety byłem okradany przez Prezydium Sejmu" – dopisał w rubryce kandydat na prezydenta. To efekt kary za zachowanie z końca ubiegłego roku, gdy na sejmowym korytarzu gaśnicą ugasił świece hanukowe.

W rubryce dotyczącej "składników mienia ruchomego powyżej 10 tys. zł" polityk wpisał książki. Polityk nie posiada papierów wartościowych, ani udziałów w żadnej spółce.