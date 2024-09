Lidl nie przestaje zaskakiwać klientów swoimi przecenami. Od czwartku (19.09) warto wybrać się tam na zakupy, bo można sporo zaoszczędzić. Co znalazło się w promocji?

Czekolady za 1 grosz w Lidlu. Znamy szczegóły promocji

W sklepach Lidl ruszyła wyjątkowa promocja na czekolady Fin Carre. To prawdziwa gratka dla miłośników tego słodkiego przysmaku. Klienci będą mieli okazję nabyć go za symboliczny grosz. Do wyboru są:

czekolada mleczna z całymi migdałami,

czekolada biała z całymi orzechami,

czekolada gorzka z całymi orzechami,

czekolada mleczna z całymi orzechami.

Jakie są warunki promocji? Lidl poinformował, że na wszystkie czekolady Fin Carre z będzie obowiązywać promocja 2+1 za grosz. Warto jednak pamiętać, że za 1 grosz otrzymamy najtańszy produkt z zestawu, a za pozostałe trzeba będzie zapłacić pełną cenę.

Przy tej promocji nie jest wymagane posiadanie karty lojalnościowej Lidl Plus.

Nie tylko czekolady. Promocja na makarony w Lidlu też zaskakuje

Lidl pomyślał nie tylko o miłośnikach czekolady. Bardzo ciekawą promocją zostały objęte również wszystkie makarony Combino. Do wyboru mamy spaghetti, penne i fusilli. Tutaj też występuje rabat 2+1 za grosz.

Na tym nie koniec. Naszą uwagę przykuły też dwie inne akcje zniżkowe. Chodzi o wszystkie pizze chłodzone (25 proc. taniej przy zakupie dwóch) oraz jaja ściółkowe, wielkość M, klasa (tylko 0,56 zł za jedno jajko).

Do kiedy obowiązują nowe promocje w Lidlu?

Nowa akcja promocyjna w Lidlu wystartowała w czwartek, 19 września i potrwa do soboty, 21 września. Okazje cenowe będą więc dostępne w sklepach sieci Lidl przez trzy dni. Więcej szczegółów na temat tej oferty można znaleźć w nowej gazetce.