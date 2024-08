I znowu rodzice przypuścili szturm na Zakład Ubezpieczeń Społecznych po pieniądze na szkolne wyprawki. Kolejny rok z rzędu zainteresowanie rządowym programem Dobry Start jest rekordowe. Jak dotąd wypłacono już blisko 3,4 mln świadczeń, na co ZUS przeznaczył ponad 925 mln złotych.

300 plus. Kto może otrzymać pieniądze

Pieniądze przysługują raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami – przypomina ZUS.

300 plus. Do kiedy można składać wniosek

Ci, którzy jeszcze wniosków nie złożyli mają na to czas do końca listopada. Można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Konieczne jest zatem posiadanie własnego profilu na portalu. Można go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracowników ZUS. Świadczenie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy.