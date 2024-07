Uważne słuchanie klientów.

Dla blisko 58 proc. klientów telefonii komórkowej w Polsce jakość produktu i usługi jest ważniejsza od ceny1. Dzięki najnowszej ofercie T-Mobile każdy może dziś przetestować najwyższą jakość magentowej sieci: przez 30 dni bez zobowiązań. Sieć stawia na budowanie najlepszych doświadczeń klientów, dlatego daje klientom gwarancję satysfakcji z sieci.

Testuj przez 30 dni bez zobowiązań i obaw o koszty

Magentowa sieć rozwija i tworzy liczne formy komunikacji z użytkownikami w różnym wieku i o bardzo odmiennych nieraz upodobaniach. W każdej z tych form klienci mogą przedstawić swoje pragnienia, oczekiwania i opinie. Teraz w ofercie sieci pojawiła się nowość: oferta z gwarancją satysfakcji z sieci, dzięki której klient ma możliwość testowania jakości usług T-Mobile przez 30 dni bez żadnych zobowiązań i bez najmniejszych obaw o poniesione koszty.

Podpisując umowę w T-Mobile klienci przez 30 dni mogą testować wybrane przez siebie usługi magentowego operatora (od abonamentu komórkowego, przez internet mobilny, internet domowy i internet światłowodowy, aż po pakiety telewizyjne)bez zobowiązań i sprawdzić, czy są z nich zadowoleni. Jeśli klient nie będzie zadowolony, ma prawo odstąpić od zawartej umowy i umowy sprzedaży urządzenia w ciągu 30 dni od ich zawarcia. To kolejny bardzo konkretny dowód na to, że doświadczenia klientów są dla sieci absolutnie priorytetowe.

Co więcej, osoby, które zechcą przenieść swój numer komórkowy do T-Mobile mogą zawrzeć z operatorem umowę na przeniesienie tego numeru nawet 12 miesięcy przed wygaśnięciem umowy z ich obecnym operatorem, nie ponosząc przez ten czas opłaty za abonament w magentowej sieci. Takiej oferty na rynku nie ma żaden inny operator.

Wysokie zaufanie do T-Mobile to efekt słuchania klientów

Budowanie najlepszych doświadczeń z klientami to konkretne działania, które wymagają zrozumienia ich potrzeb, a żeby je poznać, trzeba najpierw wsłuchać się w głos konsumentów i zebrać ich opinie. Czasem niełatwo sprostać ich różnorodnym wymaganiom, ale T-Mobile Polska wie, jak to robić i konsekwentnie realizuje swoje założenia. Klienci to doceniają, bo marka jest dla nich zaufanym partnerem w codziennym życiu i łączy ich z całym światem.

Analiza opinii i oczekiwań formułowanych przez użytkowników pozwala T-Mobile nie tylko lepiej zrozumieć to, czego chcą, ale też dowiedzieć się, jakie są ich odczucia związane z korzystaniem z konkretnej usługi. Wiadomo, że prawdziwa, bliska więź między marką a klientami powstaje i utrzymuje się nie tylko dzięki wzajemnemu zaufaniu, ale i pozytywnym emocjom. Sztuką jest zatem takie rozwijanie i doskonalenie oferty, by emocje, jakich doświadczają klienci w trakcie korzystania z sieci, były zawsze jak najlepsze.

Dotyczy to zarówno usług oferowanych klientom indywidualnym, jak i oferty dla przedsiębiorców i instytucji. W epoce dynamicznego rozwoju usług sieciowych dostęp do sieci najwyższej jakości, w tym niezawodnego i szybkiego mobilnego internetu, jest czymś, czego oczekujemy w każdej sytuacji i przestrzeni – i prywatnej, nieformalnej, i służbowej, zawodowej. Przy czym każda z tych przestrzeni ma swoją specyfikę związaną z nieco innymi potrzebami zróżnicowanych grup użytkowników. T-Mobile to wie, bo intensywnie komunikuje się z każdą z reprezentantami każdej z tych grup i błyskawicznie dostosowuje ofertę do oczekiwań i potrzeb.

T-Mobile obniża ceny usług roamingowych na świecie w strefach 1B i 2

Najlepsze doświadczenia nie mają granic. Dlatego przed sezonem wakacyjnym T-Mobile obniżył ceny usług roamingowych w strefach: 1B (Albania, Bośnia I Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna, Mołdawia, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Ukraina, Wielka Brytania, Wyspa Guernsey, Wyspa Jersey, Wyspa Man, Wyspy Owcze) oraz 2 (m.in. Dominikana, Egipt, Filipiny, Gruzja, Hongkong, Indie, Indonezja, Jamajka, Japonia, Jordania, Kambodża, Kanada, Katar, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Korea Południowa, Kostaryka, Kuwejt, Madagaskar, Maroko, Monako, Mongolia, Nowa Zelandia, Pakistan, Peru, Rosja, Rwanda, Seszele, Singapur, USA, Tajlandia, Tajwan, Tanzania, Tunezja, Turcja, Urugwaj, Wyspy Zielonego Przylądka – lista wszystkich na https://www.t-mobile.pl/c/informacje-i-pomoc/roaming-i-zasieg/definicje-stref).

Tym samym klienci magentowego operatora mają swobodę bezpiecznego i komfortowego korzystania z usług za granicą: tańsze połączenia, SMS-y, MMS-y i przede wszystkim internet: 1 GB za 49 zł. Dostępne są również dodatkowe pakiety internetu: 5 GB ważne przez 7 dni w cenie 99 zł oraz 10 GB ważnych przez 14 dni w cenie 149 zł. Do tego pełna kontrola bieżących kosztów w aplikacjach. Z takim roamingiem w T-Mobile nie trzeba już wyłączać telefonu podczas wojaży po świecie. Wszędzie można korzystać usług sieci zgodnie z upodobaniami i przyzwyczajeniami, a co ważne – pozostawać w bliskimi kontakcie z rodziną, przyjaciółmi i kręgiem znajomych.

T-Mobile pomaga oswoić technologie, by żyć #BARDZIEJ

Nowe technologie coraz mocniej przenikają do naszej codzienności i stają się elementem stylu życia. Aby ułatwić oswajanie z technologiami magentowa sieć, jako lider nowoczesnych rozwiązań, stworzyła unikatowe w Polsce miejsce: T-Mobile Magenta Experience Center.

W zlokalizowanym w galerii Westfield Mokotów w Warszawie centrum każdy, bez względu na wiek, płeć, czy kompetencje cyfrowe, znajdzie swoje miejsce i zbliżyć się do świata T-Mobile. To przestrzeń przygotowana według najwyższych standardów, wypełniona po brzegi nowoczesnymi sprzętami, w której specjalnie wyszkoleni konsultanci i konsultantki wprowadzą każdego do świata Magenty. MEC nie jest zatem zwykłym brandowym salonem. To kipiące energią miejsce spotkań, w którym operator chce nie tylko dawać klientom najlepsze doświadczenia i prezentować im najnowsze technologie, ale także czerpać z ich opinii i uczyć się od nich, by wdrażać jeszcze lepsze usługi i oferty.

Każdy może spędzić w centrum tyle czasu, ile chce, by sprawdzić dostępne rozwiązania, m.in. jak działa sztuczna inteligencja (AI) oraz rozszerzona rzeczywistość (AR), jak wygląda największy phone wall w Polsce oraz czym wyróżnia się tablet 3D. Ale to nie wszystko: w strefie Magenta DOM, oprócz typowych sprzętów, jak telewizory, dekodery czy routery 5G, można przetestować rozwiązania wirtualnej rzeczywistości (VR), przenikające coraz intensywniej świat współczesnej rozrywki.

Znajdzie się też coś dla fanów gamingu, bowiem w strefie z konsolami każdy może przenieść się do świata najlepszych gier i doświadczyć emocji na najwyższym poziomie, sprawdzając swoje umiejętności z padem w ręku. Tylko tutaj można znaleźć stanowisko z dronami, drukarkę 3D, drukarkę do folii ochronnych na sprzęt czy gogle AR. Wszystko zostało stworzone po to, aby klienci mogli #BARDZIEJ doświadczać magentowego świata.

T-Mobile docenia lojalnych klientów: magentowy dywan ofert i korzyści

Budowanie dobrych skojarzeń i zapewnianie wyjątkowych doświadczeń pomaga firmom tworzyć relację z klientami opartą na zaufaniu i zaangażowaniu. Ale konsumenci lubią być dodatkowo docenieni za to, że są lojalnymi użytkownikami. Właśnie dla nich powstały bogate i stale rozbudowywane programy takie, jak Magenta Moments.

Poprzez dostępny w aplikacji „Mój T-Mobile” program operator udostępnia klientom unikatowe oferty, rabaty, akcje specjalne. Użytkownicy jako pierwsi dowiadują się o wyjątkowych konkursach czy wydarzeniach. Ba, na wiele magentowych wydarzeń mogą zdobyć bezpłatne wejściówki. Dzięki licznym partnerom T-Mobile jest w stanie zapewniać swoim klientom regularnie liczne atrakcje, które wywołują pozytywne emocje.

W świecie przepełnionym różnorodnymi usługami i produktami, które starają się jak najlepiej trafić w gusta klientów, warto, aby marki pamiętały o tym, że bycie bliżej klientów to nie tylko ciągłe udoskonalanie portfolio, lecz przede wszystkim zrozumienie tego, co jest ważne dla użytkowników i zbudowanie z nimi silnej, opartej na zaufaniu, relacji.

Dokładnie tak jest w T-Mobile.