O 1 lipca tego roku obywatele Ukrainy, mieszkający na terenie Polski, będą dostawali 800 plus tylko jeśli ich dzieci chodzą w naszym kraju do szkoły lub przedszkola. Wiele osób zgłaszało, że są pobierane świadczenia i od razu jest wyjazd na Ukrainę. Uszczelniamy system, robimy go bardziej przejrzystym - powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.