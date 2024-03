Związkowa Alternatywa w mediach społecznościowych poinformowała o "skandalu w ZUS". Opublikowano także zdjęcia pomieszczenia, w którym pracownice sprzątające oddział ZUS w Zgierzu miały odpoczywać, spożywać posiłki i przebierać się do pracy.

Reklama

Jak wskazano, zdjęcia pochodzą z lutego 2024 roku. W komunikacie poinformowano, że Związkowa Alternatywa skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez lokalne władze ZUS.

Związkowa Alternatywa o pomieszczeniu dla osób sprzątających

Reklama

Skierowaliśmy zawiadomienie do prokuratury przeciwko pracodawcy i firmie zewnętrznej, która zatrudniała te osoby (panie sprzątające - red.) - potwierdza w rozmowie Dziennik.pl Ilona Garczyńska przewodnicząca związku zawodowego Związkowa Alternatywa w ZUS.

Jak słyszymy dalej, wcześniej ws. tych warunków alarmował Społeczny Inspektor Pracy. Odzew był taki, że to panie sprzątające same zorganizowały to pomieszczenie - mówi Ilona Garczyńska.

Rozmówczyni Dziennik.pl mówi, że po interwencji władze ZUS były zaskoczone tym, że panie sprzątające korzystają z takiego pomieszczenia. Rozmówczyni Dziennik.pl dodaje, że codziennie do tego pomieszczenia był wydawany klucz. Zakład nie widział w tym problemu. Zareagował dlatego, że powiedzieliśmy o tym, że informacje w tej sprawie zostaną zgłoszona dalej - wskazuje.

"Nie ma problemu z pomieszczeniami"

Przewodnicząca związku zawodowego Związkowa Alternatywa w ZUS mówi, że w oddziale ZUS w Zgierzu nie ma problemu z pomieszczeniami. Jak słyszymy, niektóre pokoje, w których mogłyby pracować dwie lub trzy osoby, zajmowane są przez jednego pracownika.

Nie ma miejsca dla szeregowego pracownika i osób z firm zewnętrznych - twierdzi Ilona Garczyńska przewodnicząca związku zawodowego Związkowa Alternatywa w ZUS.

Jest oficjalny komentarz ZUS

O oficjalny komentarz w tej sprawie redakcja Dziennik.pl zwróciła się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W odpowiedzi czytamy, że sprawa ta dotyczy zewnętrznej firmy sprzątającej, która samowolnie przekształciła pomieszczenie przeznaczone do przechowywania m.in. środków czystości i drobnego sprzętu.

"Oddział nie wyraził zgody na to, aby firma zmieniła przeznaczenie pomieszczeń magazynowych na socjalne. Standard tego miejsca na to nie pozwala" - dodano.

W oświadczeniu przekazano, że oddział ZUS-u w Zgierzu odbył już spotkanie z przedstawicielami firmy sprzątającej. Jak dodano, ta zobowiązała się do uporządkowania pomieszczenia i korzystania z niego zgodnie z umową.

Reklama

"Ponadto oddział wyszedł z inicjatywą i udostępnił pracownikom zewnętrznej firmy pomieszczenia kierownika, aby mogli oni spożywać posiłki w godnych warunkach. Udostępniono im również miejsce w pomieszczeniu biurowym do pozostawienia rzeczy osobistych czy ubrań" - czytamy.

ZUS z apelem do Związkowej Alternatywy

Biuro prasowe ZUS przypomniało także o braku uzgodnienia wspólnego stanowiska przez wszystkie organizacje związkowe, które uniemożliwia uruchomienie podwyżek wynagrodzeń. "Mając na względzie dobro pracowników, podejmujemy starania celem dokonania podziału środków funduszu wynagrodzeń osobowych na warunkach uzgodnionych w dniu 13 marca 2024 r." - czytamy.

Dalej dodano, że w związku z tym wystosowano apel do Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w ZUS, aby również podpisali porozumienie ws. podwyżek.