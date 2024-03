Korea Desk w Banku Pekao obsłuży koreański biznes w Polsce. Chodzi zarówno o firmy, które już prowadzą działalność w naszym kraju, jak i te, które dopiero zamierzają wejść na nasz rynek.

Uruchomienie punktu kontaktowego jest następstwem ramowego porozumienia w zakresie usług bankowości korporacyjnej dla działających w obu krajach przedsiębiorstw, zawartego przez banki w 2022 r. Zgodnie z jego zapisami współpraca może obejmować działania przy transakcjach corporate finance firm koreańskich działających w Polsce lub polskich firm działających w Korei Południowej (Republice Korei), jak również rozwój transakcji w obszarze finansowania handlu, w tym akredytyw i gwarancji bankowych oraz współpracy przy pozyskiwaniu nowych klientów korporacyjnych.

Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej, wskazywał, że nowa inicjatywa zakłada korzystne dla obydwu stron połączenie wieloletniego doświadczenia w obsłudze koreańskich firm przez Kookmin Bank, jego znajomości koreańskiej kultury i biznesu, z kompleksową ofertą produktową, doświadczeniem i czołową pozycją Banku Pekao w bankowości korporacyjnej w Polsce.

Przedstawiciele Banku Pekao po zawarciu umowy w sprawie Korea Desk powiedzieli, że upatrują szansy w tym przedsięwzięciu. Przede wszystkim dlatego, że Korea Południowa jest nie tylko największym inwestorem azjatyckim w Polsce, ale też jednym z większych zagranicznych inwestorów w naszym kraju. Na polskim rynku funkcjonuje ponad 550 koreańskich firm, na co zwrócono uwagę w ubiegłym roku podczas Forum Polsko-Koreańskiego, które odbyło się w ramach Krynica Forum 2023. Była na nim obecna liczna delegacja z Korei Południowej, na czele z premierem Han Duck-soo.

Wymiana handlowa między oboma krajami dynamicznie się rozwija. W ciągu ostatnich 20 lat zarówno polski eksport do Republiki Korei, jak i import koreańskich produktów wzrósł ponad 20-krotnie. Według danych koreańskich (KITA, Korean International Trade Association) w 2022 r. obroty handlowe Polski i Korei wyniosły łącznie niemal 9 mld dolarów. Wartość koreańskiego eksportu do Polski sięgnęła 7,9 mld dol., co plasowało nasz kraj na trzecim miejscu wśród odbiorców w Europie. Wyprzedzały nas tylko Niemcy i Holandia. Natomiast wartość eksportu z Polski do Korei Południowej w 2022 r. sięgnęła niemal 1,1 mld dol.

To niejedyny sposób na umacnianie relacji gospodarczych między obydwoma krajami. Innym są inwestycje. Od 2002 r. do I kw. 2023 r. Polska Agencja Inwestycji i Handlu przyciągnęła do naszego kraju 69 koreańskich projektów. Ich łączna wartość sięgnęła 7,2 mld euro. Przedsięwzięcia przyniosły naszemu krajowi niemal 30 tys. deklarowanych miejsc pracy. Jeśli chodzi o branże, w których realizowane są koreańskie inwestycje w Polsce, są to: elektronika użytkowa, inżynieria, części samochodowe i przemysł chemiczny, a także ważny w związku z zieloną transformacją sektor e-mobilności. Dzięki koreańskim inwestycjom Polska stała się w ostatnich latach jednym z głównych producentów baterii litowo-jonowych w Europie i na świecie.

– Firmy koreańskie wybierają Polskę jako bramę do prowadzenia handlu i inwestycji w Europie, a my chcemy z tymi firmami współpracować. W Banku Pekao potrafimy zaoferować dopasowane do ich potrzeb produkty finansowe przeznaczone zarówno dla ich działalności na naszym rynku, jak i ich projektów międzynarodowych – mówi Piotr Stolarczyk, dyrektor Departamentu Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Handlu w Bank Pekao.

KB Kookmin Bank to uniwersalny bank, należący do KB Financial Group, który jest czołową instytucją finansowa w Korei. Ma nie tylko największą bazę klientów, ale i najbardziej rozbudowaną sieć oddziałów w Korei. Grupa działa nie tylko w Korei, ale łącznie w 15 krajach. Z kolei Bank Pekao S.A., obchodzący w tym roku 95-lecie (utworzony został w 1929 r.), jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 306 mld zł aktywów. Ma też bogate doświadczenie we współpracy z biznesem. Obsługuje co drugą korporację w Polsce. Oprócz tego z jego usług korzysta 6,7 mln klientów. Status banku uniwersalnego opiera na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne.

Warto dodać, że Bank Pekao okazał się najbardziej odpornym bankiem, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych w 2023 r. przez EBA (European Banking Authority, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) wśród 70 banków w Europie.

