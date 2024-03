Jednorazowe e-papierosy mogą wkrótce na stałe zniknąć ze sklepów i automatów. "To one są dzisiaj największym zagrożeniem, szczególnie dla młodych ludzi, bo nie do końca wiemy, co się znajduje w tych jednorazowych pojemnikach" - mówiła szefowa resortu zdrowia, Izabela Leszczyna.