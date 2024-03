Ruszyła już 24. edycja programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Ten przeznaczony jest do naukowczyń, które powadzą przełomowe badania w zakresie nauk o życiu. O stypendium można ubiegać się w trzech kategoriach. Kwota do uzyskania to nawet 40 tys. zł. Podpowiadamy, jak złożyć aplikację.