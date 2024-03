Droższe zakupy. Powróci wyższy VAT na produkty żywnościowe

Podwyżka VAT spowoduje wzrost inflacji?

Zerowy VAT na żywność nie będzie przedłużony po 31 marca - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Premier Donald Tusk 5 marca mówił o tym, że będzie rekomendował powrót 5 proc. stawki VAT dla produktów żywnościowych, które do tej pory były objęte stawką zerową.

Reklama

Co to oznacza w praktyce? Rezygnacja z zerowego podatku VAT wiążę się z droższymi zakupami spożywczymi. Ekonomista Rafał Mundry w mediach społecznościowych przedstawił na przykładach i konkretnych liczbach, jak te podwyżki będą wyglądać w skali roku.

Droższe zakupy. Powróci wyższy VAT na produkty żywnościowe

Rafał Mundry na platformie X, dawniej Twitter, przekazał, że wzrost VAT-u na żywność do 5 proc. oznacza ok. 12 mld zł dodatkowych wpływów dla budżetu państwa w skali roku.

Jak wyjaśnił dalej, "dla gospodarstw rocznie to koszt ok. 800-1000 zł". Następnie ekonomista dodał, że jeśli tygodniowo wydajesz na zakupy 100 zł przy 0 proc. stawce VAT, to po podwyżce do 5 proc. rocznie twoje zakupy wzrosną o 250 zł (w skali roku).

Reklama

Z kolei w przypadku wydawania 200 zł tygodniowo, ten koszt wzrasta już do 500 zł rocznie. Gdy rodziny wydają na zakupy 300 zł, to w skali roku, przy 5 proc. VAT, zapłacą o 750 zł więcej.

Podwyżka VAT spowoduje wzrost inflacji?

W ocenie Konfederacji Lewiatan powrót 5 proc. VAT na żywność podniesie inflację o ok. 0,9 pkt proc.

Jak dodał ekspert ekonomiczny Lewiatana Mariusz Zielonka, żywność stanowi 27 proc. wydatków obywateli, dlatego zmiana będzie odczuwalna, szczególnie dla mniej zarabiających.