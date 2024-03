Co do zasady na zwrot podatku czeka się 3 miesiące od dnia złożenia zeznania rocznego, zostało to uregulowane w Ordynacji Podatkowej art. 77 §1 pkt 5. - powiedziała w rozmowie z Dziennik.pl główna księgowa z Kancelarii Podatkowej Myszkowska Wachowska Sp. z o.o. - Magdalena Krasicka-Wachowska.

Jednocześnie specjalistka dodała, że szybszy zwrot podatku można sobie zapewnić składając zeznanie podatkowe drogą elektroniczną. W tym przypadku zwrot nadpłaty podatku otrzymamy do 45 dni licząc od dnia złożenia zeznania rocznego - wskazała.

I dodała, że "termin ten liczony jest od dnia złożenia zeznania rocznego nie wcześniej jednak niż 15 lutego". Wszystkie zeznania roczne złożone przed tym terminem i tak są uznawane jako otrzymane 15 lutego - podkreliła Magdalena Krasicka-Wachowska.

Długi komornicze? Pożegnaj się ze zwrotem podatku

Ekspertka z Kancelarii Podatkowej Myszkowska Wachowska przypomniała też, że zwroty podatku mogą zostać przejęte przez komornika w całości lub w części. Zwrot podatku podatników, którzy mają długi komornicze może zostać przejęty na poczet zaległości - zaznaczyła.