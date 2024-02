Klienci Banku Pekao mogą gromadzić mile za transakcje dokonywane kartami kredytowymi – Kartą Kredytową z Żubrem oraz kartami kredytowymi bankowości prywatnej. Zgromadzone mile można wymienić na: bilety lotnicze, podwyższenie klasy podróży samolotem, rezerwację hotelu, wynajem samochodu oraz inne nagrody.

– Poszukujemy unikalnych wartości dla klientów Banku Pekao S.A. Wartości i usług, które wychodzą poza tradycyjną bankowość. Stąd porozumienie z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT i programem Miles & More, które pozwala na dodanie do produktu bankowego usług związanych z podróżowaniem, coraz bardziej intensywnym po okresie pandemii COVID-19 – mówi Wojciech Werochowski, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorujący pion bankowości detalicznej.

Jak podkreśla, nowy produkt jest adresowany nie tylko do zamożnych klientów banku, ale do wszystkich, którzy posiadają wybrane karty płatnicze w Pekao, m.in. popularną Kartę Kredytową z Żubrem. Wystarczy, że w aplikacji mobilnej PeoPay lub bankowości internetowej Pekao24 dołączą swoją kartę do programu Miles & More. Cały proces jest szybki, łatwy i intuicyjny.

– Karta kredytowa to część ekosystemu podróżniczego. Podróże, także samolotowe, turystyka i łatwe płatności, to jest coś, co ze sobą się łączy. My w naszej działalności koncentrujemy się na potrzebach naszych pasażerów. Nasi pasażerowie potrzebowali odpowiedniej karty kredytowej. I stąd współpraca z bankiem – wskazuje Michał Fijoł, prezes zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT. Wyjaśnia też dlaczego PLL LOT nawiązał partnerstwo z Pekao.

– To bank z milionową klientelą. Bank, który cieszy się nieposzlakowaną reputacją. Nie wyobrażam sobie lepszego duetu dwóch potężnych polskich brandów niż Bank Pekao i Polskie Linie Lotnicze LOT. Cieszę się, że udało nam się porozumieć w sprawie szczegółów komercyjnych – mówi.

Pomysł współpracy Banku Pekao z PLL LOT narodził się prawie dwa lata temu, po tym jak dotychczasowy partner linii lotniczych wycofał się z przedsięwzięcia. Zbiegło się to w czasie z wprowadzeniem do oferty Banku Pekao Karty Kredytowej z Żubrem.

– Strategią dla tego produktu jest dodawanie unikalnych funkcjonalności, które wyróżnią Kartę Kredytową z Żubrem na rynku. Zależy nam, aby nie była to kolejna karta kredytowa, którą ma się w portfelu, tylko żeby faktycznie była to karta kredytowa z nieszablonowymi usługami – mówi Paweł Strączyński, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. nadzorujący pion finansowy.

– Funkcjonalności, które dodajemy do naszej Karty Kredytowej z Żubrem są faktycznie unikalne. Jesteśmy jedynym bankiem, który umożliwia zbieranie mil; i także jedynym bankiem, którego karta kredytowa chroni ważność mil zbieranych przez uczestników programu Miles & More – dodaje.

Karta Kredytowa z Żubrem to pierwsza karta kredytowa w Polsce dostępna w modelu abonamentowym w trzech pakietach: Standard, Złoty i Platynowy. Do programu Miles & More można dołączyć kartę w każdym pakiecie.

Posiadacze Karty Kredytowej z Żubrem zyskują 1000 mil powitalnych po pierwszej transakcji kartą oraz mile za transakcje – im wyższy pakiet karty, tym więcej mil Miles & More.

Bank nalicza mile za płatności w sklepach stacjonarnych i w internecie, za wypłaty gotówki w bankomatach oraz przelewy z karty. Posiadacze Karty Kredytowej z Żubrem z Miles & More w pakietach Złotym i Platynowym dodatkowo mogą korzystać z bezpłatnej odprawy Business Check-in na lotnisku Chopina w Warszawie, gdy podróżują liniami lotniczymi PLL LOT.

Klienci bankowości prywatnej Banku Pekao, którzy posiadają karty kredytowe Pekao World Elite Mastercard lub Pekao Visa Infinite również mogą zbierać mile w programie Miles & More. Dodatkowo w ramach zbierania mil mogą korzystać z bezpłatnej odprawy Business Check-in na lotnisku Chopina w Warszawie podróżując liniami lotniczymi PLL LOT oraz bezpłatnej usługi Fast Track na lotnisku Chopina, dla siebie i osób towarzyszących w jednej rezerwacji, jeżeli bilet na lot został zakupiony na stronie lot.com. To kolejna – obok szerokiego pakietu ubezpieczeń, serwisu Concierge i nielimitowanych wejść do saloników lotniskowych w ramach Priority Pass – dodatkowa funkcjonalność prestiżowych kart kredytowych Banku Pekao S.A.

Program Miles & More to największy w Europie program lojalnościowy pozwalający gromadzić mile i wymieniać je m.in. na bilety ponad 35 linii lotniczych. Mile można wymienić na bilety przewoźników zrzeszonych w Star Alliance oraz innych partnerskich linii lotniczych programu Miles & More, np.: PLL LOT, Lufthansy, Austrian Airlines, SWISS, Turkish Airlines, Brussels czy portugalskiego TAP. Zgromadzone mile można wymienić również na: podwyższenie klasy podróży samolotem, rezerwację hotelu, wynajem samochodu oraz nagrody rzeczowe.

