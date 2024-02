PZU wskazało w komunikacie, że rada nadzorcza spółki 23 lutego odwołała ze składu zarządu Beatę Kozłowską-Chyłę, która pełniła funkcję prezesa, oraz członków zarządu: Ernesta Bejdę, Małgorzatę Kot, Krzysztofa Kozłowskiego, Piotra Nowaka i Małgorzatę Sadurską.

"Uchwały o odwołaniach nie zawierały informacji o przyczynach odwołania oraz weszły w życie z chwilą podjęcia" – wskazano.

Poinformowano, że jednocześnie rada nadzorcza PZU podjęła uchwały w sprawie delegowania członków rady: Anity Elżanowskiej – do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu, do czasu powołania prezesa, jednak na okres nie dłuższy niż 3 miesiące; Michała Bernaczyka – do czasowego wykonywania czynności członka zarządu na okres 3 miesięcy.