Ministerstwo Finansów przypomniało, że od 15 lutego podatnicy mogą rozliczać podatki z 2023 roku. W usłudze Twój e-PIT dostępne są wypełnione formularze, które ułatwiają obywatelom rozliczenie.

W tym roku z tego rozwiązania mogą także skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jednak rano pojawił się problem z zalogowaniem do usługi Twój e-PIT.

Twój e-Pit. Są kłopoty z otwarciem witryny

Serwis tvn24.pl poinformował, że pierwsze problem z zalogowaniem się do usług e-Urzędu Skarbowego pojawiły się po godzinie 8. "Ta witryna jest nieosiągalna" - taki komunikat pojawiał się po próbie zalogowania.

Sprawdziliśmy to także chwilę po godzinie 9. Zobaczyliśmy ten sam komunikat.

Nowe możliwości w usłudze Twój e-PIT

Usługa Twój e-PiT udostępniona jest podatnikom po raz szósty. Jednak w tym roku wprowadzone zostały rozwiązania, z którego mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, a także ci, którzy mają zawieszoną działalnością gospodarczą. W efekcie w usłudze – obok formularzy PIT-37, PIT-38 oraz oświadczeń PIT-OP oraz PIT-DZ – będzie można znaleźć także formularze PIT-36L, PIT-28 oraz PIT-36.

"PIT-36L - to zupełnie nowy formularz służący do rozliczeń za 2023 rok z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym"- podało MF na stronach internetowych.

"PIT-28 – do tej pory skierowany do osób rozliczających przychody z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, od rozliczeń za 2023 rok będzie również stosowany dla rozliczenia działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem. PIT-36 - do tej pory skierowany do osób rozliczających m.in. przychody z rent i emerytur zagranicznych, z działalności nierejestrowej, od rozliczeń za 2023 r. będzie również stosowany do rozliczenia działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych" - wyjaśnił resort finansów.