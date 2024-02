Właściciele trzech czwartych akcji Orlenu odwołali we wtorek dotychczasową radę nadzorczą z jej prezesem Wojciechem Jasińskim, byłym prezesem zarządu Orlenu na czele. Na wniosek Skarbu Państwa kandydatem na przewodniczącego został prof. Wojciech Popiołek. Kandydatura ta została przyjęta. Inni nowi członkowie RN to Michał Gajdus, Ewa Gąsiorek, Katarzyna Łobos, Kazimierz Mordaszewski, Mikołaj Pietrzak, Ireneusz Sitarski, Tomasz Sójka i Tomasz Zieliński. Popiołek, Gajdus, Łobos, Mordaszewski, Pietrzak i Sójka to osoby ze środowiska prawniczego, które do tej pory nie piastowały stanowisk menedżerskich w branży energetycznej.

