Dokument na lata 2024–2030 określa cele związane z minimalizowaniem wpływu działalności firmy na klimat, ochroną środowiska czy warunkami pracy. Ale zawiera również plany związane ze współpracą z lokalnymi społecznościami i odpowiedzialnym zarządzaniem. Strategia uwzględnia m.in. Program Sprawiedliwej Transformacji, który jest kierowany do społeczności z terenów podlegających przeobrażeniom.

– W warunkach nieustannie zmieniającego się rynku i przy deficycie stabilności dbałość o bezpieczeństwo energetyczne nie może pozostawać wyłącznie pustym hasłem. W Grupie Orlen traktujemy to zobowiązanie bardzo poważnie, tak samo jak troskę o środowisko naturalne i klimat, a także najwyższe standardy pracy i rozwoju w ramach Grupy. Przyjęta właśnie Strategia Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024–2030 nadaje tym działaniom nową dynamikę – mówi Iwona Waksmundzka-Olejniczak, członek zarządu Orlen ds. strategii i zrównoważonego rozwoju.

Mniej emisji

W zakresie klimatu i środowiska niezmiennym pozostaje cel osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. Koncern stawia przed sobą ambitne zadania. Najważniejsze to zobowiązanie, że do 2030 r. zostaną ograniczone o 25 proc. (względem poziomu z 2019 r.) emisje z działalności rafineryjnej, petrochemicznej oraz wydobywczej. I tak np. już w przyszłym roku prawie dwie trzecie gazu wydobywanego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym będzie pochodziło z instalacji zasilanych energią odnawialną, która będzie trafiać na platformy dzięki podmorskim liniom energetycznym.

O 15 proc. ma się zmniejszyć współczynnik emisji NCI (Net Carbon Intensity). Aż o 40 proc. zostanie zredukowana intensywność emisyjna w obszarze energetyki. – Nie poprzestajemy na hasłach, a dobrym tego dowodem są ogłoszone niedawno plany związane z uruchomieniem już w 2026 r. pierwszej morskiej farmy wiatrowej o mocy 1,2 GW – zaznacza Waksmundzka-Olejniczak. Poza budową nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwórczych Grupa będzie pracować nad poprawą efektywności obecnie funkcjonujących aktywów. Do 2035 r. planuje zakończyć produkcję energii elektrycznej i ciepła w aktywach węglowych, przechodząc stopniowo na nowoczesne technologie generujące mniejsze emisje.

Orlen inwestuje też w budowę infrastruktury do wychwytywania i transportu dwutlenku węgla. Grupa zaoferuje klientom usługi związane z odbiorem i zarządzaniem przemysłowymi emisjami CO2. Koncern wszedł też niedawno w projekt magazynowania CO2 w Norwegii, przejmując połowę udziałów w koncesji Polaris na Morzu Barentsa.

Orlen inwestuje też w budowę infrastruktury do wychwytywania i transportu dwutlenku węgla. Grupa zaoferuje klientom usługi związane z odbiorem i zarządzaniem przemysłowymi emisjami CO2. Koncern wszedł też niedawno w projekt magazynowania CO2 w Norwegii, przejmując połowę udziałów w koncesji Polaris na Morzu Barentsa. Polaris to jeden z najbardziej zaawansowanych projektów magazynowania dwutlenku węgla na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Strategia Orlenu przewiduje, że do 2030 r. Grupa będzie miała możliwość magazynowania lub zagospodarowania 3 mln t CO2 rocznie.

Korzyści dla środowiska

Odpowiedzialność za otoczenie przejawia się również w innych podejmowanych przez spółkę aktywnościach. Koncern tworzy plan ochrony bioróżnorodności na obszarach, na których prowadzi działalność. Wdroży także jednolitą politykę zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej w całej grupie. Mocno stawia na rozwój gospodarki obiegu zamkniętego. W ramach tej polityki realizuje projekt Blue Bridge, który będzie polegać na doczyszczaniu ścieków z oczyszczalni Wodociągów Płockich do jakości umożliwiającej ponowne wykorzystanie wody w zakładzie produkcyjnym w Płocku. To oznaczałoby zmniejszenie o jedną czwartą poboru wody z Wisły do wybranych procesów technologicznych.

Oszczędniejsze gospodarowanie wodą będzie wprowadzone też w myjniach należących do Grupy. Do 2030 r. zużycie wody w nich zmniejszy się o 30–60 proc. O 20 proc. niższe będzie też zużycie środków chemicznych. Koncern zbuduje instalację termicznego wykorzystania odpadów niebezpiecznych, medycznych i weterynaryjnych, która wesprze likwidację takich składowisk w Polsce. Jej wydajność wyniesie minimum 50 tys. t rocznie. Z kolei należąca do Orlenu PGNiG Termika do 2025 r. przekształci 40 ha obszaru przemysłowego w Warszawie w tereny zielone.

Ludzie przede wszystkim

Koncern przykłada dużą wagę do kwestii pracowniczych oraz związanych z dbałością o komfort życia społeczności lokalnych. – Tu także mamy już powody do satysfakcji i nadzieję, że sukcesywnie będzie ich przybywać. Stanie się tak m.in. dzięki aktywnym działaniom na rzecz profilaktyki zdrowotnej i promowaniu idei wolontariatu pracowniczego. Społeczności lokalne będą natomiast wielkimi beneficjentami zmian związanych z transformacją gospodarki z wysokoemisyjnej na nisko- i zeroemisyjną – podkreśla członkini zarządu spółki.

Grupa zatrudnia 64,5 tys. pracowników, ciąży więc na niej duża odpowiedzialność w tym obszarze. Koncern zamierza jak najlepiej wykorzystywać ich potencjał, kierując do załogi szeroką ofertę rozwoju kompetencji zawodowych. Zapewnia im najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zdrowie i wolontariat

Firma zamierza kontynuować działania w zakresie profilaktyki nowotworowej wśród pracowników oraz mieszkańców Płocka. Te działania są realizowane od dłuższego czasu i cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Koncern podejmuje jednocześnie inne aktywności związane z ochroną zdrowia w Płocku. I tak np. w jeden z wrześniowych weekendów zorganizowano „Miasteczko Zdrowia”, w którym można było wykonać wiele badań i konsultacji lekarskich. Odwiedziło je prawie 7200 mieszkańców Płocka. Formą promocji zdrowia jest też sponsorowanie inicjatyw sportowych kierowanych do dzieci i młodzieży na terenie całego kraju. W projektach dofinansowanych przez koncern bierze udział rocznie ok. 300 tys. dzieci.

Rozwijany jest też wolontariat pracowniczy, który obecnie angażuje już 3 tys. pracowników na rzecz 25 tys. beneficjentów. Inicjatywa ta została zapoczątkowana w 2019 r. Pracownicy biorą udział w akcjach wolontariackich zaproponowanych przez Fundację Orlen, ale mogą też wprowadzać w życie własne pomysły, rozwijając wskazane przez siebie inicjatywy. Grupa oferuje granty na przeprowadzenie konkretnej akcji. Orlen podejmuje też wiele innych inicjatyw, jak wspieranie ochotniczych i państwowych straży pożarnych, które dzięki środkom pozyskanym od firmy mogą wyposażyć się w wozy, drony czy specjalistyczną odzież.

Zarządzanie korporacją

Zrównoważona działalność docelowo zwiększa wartość biznesu, przynosząc realne korzyści interesariuszom spółki. W kolejnych latach koncern podejmie wiele działań, które mają doprowadzić do rozszerzenia idei odpowiedzialnego biznesu również na dostawców i partnerów firmy, tak by objęła ona cały łańcuch dostaw w Grupie. Spółka dba o transparentne relacje również z uczestnikami rynku kapitałowego. Komunikuje się na bieżąco z inwestorami i analitykami, prowadząc przejrzystą politykę informacyjną. Do 2030 r. mają zostać wprowadzone jednolite standardy antykorupcyjne w Grupie. Koncern wdraża też centralny model cyberbezpieczeństwa.

W ramach odpowiedzialnego zarządzania kładzie duży nacisk na przestrzeganie praw człowieka i podnoszenie świadomości pracowników w tym zakresie. Sporo uwagi Orlen poświęca dbaniu o różnorodność. Firma deklaruje, że do 2026 r. 40 proc. stanowisk kierowniczych mają obejmować kobiety. Wprowadza program zarządzania wiekiem czy program wsparcia dla rodziców wracających do pracy np. po urlopach wychowawczych.

– Nasza nowa strategia zrównoważonego rozwoju to kolejne potwierdzenie, że dobrze rozumiemy współczesne wyzwania, a nasze działania planujemy długofalowo. Jesteśmy Grupą nastawioną na rozwój, ale niezapominającą o wiążącej się z tym odpowiedzialności – podkreśla Iwona Waksmundzka-Olejniczak. Regulacje opracowywane przez Unię Europejską jasno wytyczają kierunek myślenia biznesu, potwierdzając, że raporty zrównoważonego rozwoju są nieodzownym elementem strategii firm. Orlen dokłada wszelkich starań, by sprostać wyzwaniom, jakie niosą za sobą nowe czasy również w tym zakresie.

ms

partner