Ministerstwo Finansów uruchomiło aplikację e-Paragony. Jest to bezpieczna usługa, która pozwala na zbieranie wszystkich otrzymanych paragonów w jednym miejscu: telefonie klienta. Będą one przesyłane do niego przez kasę fiskalną. Stanie się tak, gdy na rynku pojawią się aktualizacje oprogramowania kas działających on-line lub nowe modele posiadające taką funkcję. Wiele zależy od tempa wdrażania tych rozwiązań przez sklepy i punkty usługowe. Do aplikacji można też dodawać paragony papierowe, robiąc im po prostu zdjęcie.

- Jest to pierwszy z trzech etapów działań, które ułatwią życie kupującym towary lub usługi. Działanie aplikacji jest możliwe dzięki stworzeniu specjalnego systemu HUB Paragonowy. Jest to centrala, która pozwala na przesyłanie paragonów z kasy fiskalnej w sklepie do naszej aplikacji w telefonie. Zapewnia anonimowość, bezpieczeństwo i gwarantuje konsumentom, że paragon nie trafi do nikogo innego – mówi Aneta Zachariasz, zastępca dyrektora Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów – opiekun projektu HUB Paragonowy

HUB Paragonowy jest tak zbudowany, że uniemożliwia odebranie paragonu przez osoby nieuprawnione. Nikt inny nie ma też informacji co, gdzie, kiedy i za ile dany klient kupił. Ta informacja znajduje się tylko w jego smartfonie w aplikacji e-Paragony.

Korzystanie z tego rozwiązania jest całkowicie dobrowolne. Konsumenci nie muszą instalować aplikacji, jeśli nie chcą gromadzić e-paragonów. Z kolei sklepy i zakłady usługowe nie muszą wprowadzać kas wysyłających e-paragony. Jednak używanie kas, które dają możliwość wystawiania klientom e-paragonów pozwoli im generować oszczędności oraz będą sprzyjać środowisku.

Jak wykorzystać aplikację e-Paragony już dziś?

Aplikacja e-Paragony jest praktycznym narzędziem, które ma wiele zastosowań. Dzięki niej nie stracisz paragonów, zaplanujesz wydatki i zapanujesz nad upływającymi gwarancjami. Z aplikacji można zacząć korzystać już teraz. Wystarczy, że pobierzemy ją na swój telefon. Jest ona świetnym rozwiązaniem ułatwiającym kontrolę naszych wydatków. Nie będziemy mieć już problemu ze zwrotami, naprawą gwarancyjną lub określeniem wartości skradzionego przedmiotu.

Właściwie rozwiązaliśmy problem zgubionych lub wyblakłych paragonów. Jeśli będziemy chcieli skorzystać z gwarancji na jakieś urządzenie, nie będziemy musieli już szukać dowodów zakupów w szufladach. Wszystkie będziemy mogli znaleźć w naszym telefonie. Dlatego wierzymy, że wkrótce aplikacja będzie zyskiwać na popularności– mówi Aneta Zachariasz.

W najbliższym czasie ministerstwo rozważy dodanie w usłudze kolejnych funkcji, np. tworzenie list zakupów. Już dziś warto zapytać czy w naszych ulubionych sklepach i punktach usługowych można prosić o przesłanie e-paragonu do aplikacji

Już dziś możesz dodawać paragony „ręcznie”. Za pewien czas będzie to łatwiejsze, gdy sklepy i punkty usługowe wprowadzą kasy pozwalające na przesłanie paragonu elektronicznie.

Więcej informacji na www.e-paragony.gov.pl