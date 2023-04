Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2022 r. w Polsce rozpoczęły działalność 366 803 firmy, co oznacza wzrost o ok. 5 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Odpowiedzią Banku Pekao S.A. na rozwój przedsiębiorczości jest Program Poleceń. Do 30 czerwca tego roku trwa promocja, dzięki której zarówno klienci indywidualni banku, jak i przedsiębiorcy mogą zdobyć dodatkowe środki.

Reklama

Wspólne zyski

Klient detaliczny ma szansę zyskać łącznie 1,5 tys. zł. Przy spełnieniu warunków programu otrzymuje on nagrodę w wysokości 100 zł za skuteczne polecenie właścicielowi firmy Konta Przekorzystnego Biznes (w Programie Poleceń biorą udział także Konto Przekorzystne oraz Konto Świat Premium). Polecający może otrzymać maksymalnie 15 nagród.

Reklama

Kwota 100 zł wpłynie także na konto klienta biznesowego, który spełni warunki programu i założy konto firmowe w Banku Pekao. Oprócz nagrody za otwarcie konta z polecenia może on dodatkowo otrzymać w ciągu pół roku do 2 tys. zł premii w promocji „2 000 zł premii dla firm i konto firmowe przez rok za 0 zł”. Przedsiębiorca ma możliwość zebrania maksymalnej premii po spełnieniu określonych warunków: do 600 zł może otrzymać za transakcje kartą debetową Mastercard, kolejne nawet 600 zł za umowę o terminal płatniczy i przyjęcie płatności na tym terminalu, a 800 zł za zawarcie pierwszej umowy o kredyt z gwarancją bądź leasing lub faktoring.

Darmowy terminal

W ramach promocji Bank Pekao oferuje przedsiębiorcom także bezpłatne prowadzenie konta firmowego przez rok oraz darmową dzierżawę pierwszego terminala płatniczego na dwa lata. Udział w akcji może wziąć podmiot krajowy, będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, spółką cywilną lub spółką osobową, prowadzący księgowość uproszczoną. Z oferty mogą skorzystać także obecni klienci indywidualni Banku Pekao, którzy prowadzili dotychczas rachunek firmowy w innym banku lub nie mają jeszcze własnej firmy – można ją założyć wraz z rachunkiem firmowym całkowicie online, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mobilną PeoPay.

Reklama

– Bank Pekao staje się nie tylko bankiem dla przedsiębiorców, lecz także instytucją, której priorytetem jest ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej swoim klientom. Zdajemy sobie sprawę, że klienci biznesowi chcą w pełni skupić się na prowadzeniu swojej firmy i w związku z tym oczekują, że zapewnimy im kompleksową ofertę w przystępnej cenie. Oferta dotycząca konta firmowego oraz produkty i usługi, do których dostęp mają klienci firmowi Banku Pekao, sprawiają, że prowadzenie i rozwój biznesu stają się łatwiejsze i tańsze – podkreśla Radosław Twarużek, dyrektor Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao S.A.

Oprócz tradycyjnych produktów i usług, takich jak kredyt, pożyczka, karta debetowa, kredytowa, wielowalutowa, leasing czy faktoring, klienci firmowi Pekao mają także możliwość korzystania z platformy księgowej, pakietów medycznych dla przedsiębiorcy, jego bliskich i pracowników, a także pomocy informatycznej.

DZR

Partner