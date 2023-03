Warto wiedzieć

1 lipca 2022 r. weszły w życie duże zmiany podatkowe. Wśród nich obniżka stawki PIT z 17% do 12% przy utrzymaniu wyższej kwoty wolnej od podatku wynoszącej aż 30 tys. zł i wyższego progu podatkowego (120 tys. zł zamiast 85 tys. zł). Dzięki temu 20 mln podatników zapłaci niższe podatki w 2022 r.

Druga część reformy, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. jest istotna dla osób, które mają dochody z umowy zlecenia lub uzyskują dochód z kilku źródeł. Zleceniobiorcy otrzymali bowiem prawo korzystania z kwoty wolnej już na etapie miesięcznych zaliczek na PIT. Zarówno oni, jak i osoby uzyskujące dochód z kilku źródeł mogą od tego roku podzielić kwotę wolną nawet na trzech płatników. W rezultacie obniży to zaliczkę na PIT i tym samym zwiększy wynagrodzenie na rękę w porównaniu do zasad z zeszłego roku.

Przyjazne rozliczenie

Sytuacja każdego z podatników może być nieco inna, z tego względu, że można korzystać z różnych preferencji i odliczeń. Generalnie jednak duża część rozliczających się osób może w tym roku liczyć na zwrot podatku, a dopłacić podatek będzie musiała mniejsza liczba osób niż w latach ubiegłych.

W tym roku urzędy skarbowe wyliczać będą również tzw. hipotetyczny podatek należny. Będzie on obliczany dla osób, które przed wprowadzeniem zmian spełniały warunki do stosowania tzw. ulgi dla klasy średniej. Hipotetyczny podatek należny będzie wyliczany niezależnie od formy złożenia zeznania podatkowego (papierowo, za pomocą usługi Twój e-PIT, czy elektronicznie) oraz bez względu na to, czy zeznanie było indywidualne, czy złożone na preferencyjnych zasadach (wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci). Podatnik nie będzie zaangażowany w żaden sposób w ten proces. Stworzony przez Krajową Administracje Skarbową system automatycznie obliczy hipotetyczny podatek należny i jeżeli będzie on niższy od podatku należnego wykazanego przez podatnika w złożonym zeznaniu podatkowym, to podatnik otrzyma pocztą lub za pośrednictwem portalu e-US informację na ten temat.

Zwrot podatku

Dotychczas swój PIT rozliczyło już ponad 8 mln podatników. Większość deklaracji wpłynęła elektronicznie, głównie za pomocą Twój e-PIT. W ramach tej usługi podatnicy złożyli dotychczas prawie 5 mln zeznań. W formie papierowej rozliczyło się do tej pory niewiele ponad 4 % podatników. W ramach tegorocznej akcji rozliczeń zwróciliśmy już podatnikom 9,5 mld zł. To nadpłaty z 5 mln. złożonych deklaracji.

Na zwrot mogą liczyć emeryci z emeryturą powyżej 2,5 tys. zł brutto, pracownicy z pensją od 3,2 tys. zł brutto (ci z niższymi świadczeniami i pensjami nie płacili zaliczek na podatek już w 2022 r.) i wszyscy zleceniobiorcy. Zwroty dotyczą również samotnych rodziców i wspólnie rozliczających się małżonków.

Zwroty podatku to efekt obniżenia z 17 proc. do 12 proc. stawki PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej. W zaliczkach stawka ta była stosowana od lipca 2022 r., a w rozliczeniu za 2022 r. za cały rok – stąd zwrot. Zwroty wynikają również z braku możliwości stosowania kwoty zmniejszającej podatek w zaliczkach pobieranych w 2022 r. od przychodów z umowy zlecenia. Ich źródłem są też ulgi podatkowe (np. ulga na dzieci, darowizny, ulga na termomodernizację) oraz korzystanie z łącznego opodatkowania dochodów małżonków i preferencyjnego opodatkowania osób samotnie wychowujące dzieci.

Przykłady:

Emeryt - Emerytura 4 tys. zł to zwrot nadpłaconego podatku – 450 zł

Emerytura to zwrot nadpłaconego podatku – Pracownik - Miesięczne wynagrodzenie 5 tys. zł to zwrot nadpłaconego podatku – 471 zł

Miesięczne wynagrodzenie to zwrot nadpłaconego podatku – Osoba samotnie wychowująca dwójkę dzieci - Miesięczne wynagrodzenie 6 tys. zł to zwrot nadpłaconego podatku – 6322,08 zł (- w tym zwrot nieodliczonej ulgi na dzieci)

Mniej dopłat

Z dopłatą podatku za 2022 r. może liczyć się ok. 1,2 mln podatników. Liczba ta może być jeszcze mniejsza jeśli przy rozliczaniu osoby te skorzystają przykładowo ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub też z odliczeń od dochodu, czy od podatku.

Dopłaty, to efekt pobierania w 2022 r. zbyt niskich zaliczek na PIT. Konieczność dopłaty podatku na koniec roku nie oznacza jednak, że podatnik stracił w stosunku do ubiegłorocznego rozliczenia. W sumie bowiem roczny podatek bywa dużo niższy.

Przykłady:

Pracujący emeryt ze świadczeniem 2,5 tys. zł, dorabiający na etacie 1 tys. zł dopłaci 217 zł. Osoba ta zapłaci za 2022 r. o 1815 zł mniej podatku niż w 2021 r.

dorabiający na etacie dopłaci Osoba ta zapłaci za 2022 r. o mniej podatku niż w 2021 r. Podatnik pracujący na dwa etaty, na jednym zarabia 3 tys. zł i na drugim też 3 tys. zł, dopłaci 447 zł. Jednocześnie jego roczna korzyść w stosunku do 2021 r. wyniesie 1142 zł.

Ulgi - warto skorzystać

Rozliczenia podatkowe to również możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza ulg przewidzianych m.in. dla młodych, dla seniorów i dużych rodzin.

Samotni rodzice mają możliwość skorzystania z podwójnej kwoty wolnej wynoszącej 60 tys. zł. Dzięki PIT-0 dla rodzin 4+ w portfelach rodziców, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci, zostanie rocznie ok. 335 mln zł.

Na korzyści mogą liczyć również wspólnie rozliczający się małżonkowie, którzy dzięki preferencyjnemu rozliczeniu mają do dyspozycji podwójną kwotę wolną (60 tys. zł).

W 2022 r. dwóch na trzech seniorów przestało płacić PIT. To efekt wyższej kwoty wolnej, która teraz wynosi 30 tys. zł. Warto podkreślić, że dzięki temu emeryt ze świadczeniem miesięcznym w wysokości 2500 zł brutto zyskał 2250 zł – czyli prawie tyle co dodatkowa emerytura.

Pracujący seniorzy mogą natomiast korzystać z PIT-0 dla seniora. To zachęta do kontynuacji pracy dla osób w wieku 60+ (kobieta) i 65+(mężczyzna), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo.

