Rachunek inwestycyjny to fundament i platforma relacji inwestycyjnej klienta z biurem maklerskim, gdzie poza podstawową transakcyjnością zyskuje on dostęp do szerokiej oferty inwestycyjnej w kraju i za granicą, w tym do otwartej architektury funduszy inwestycyjnych, produktów strukturyzowanych, rozwiązań emerytalnych (IKE, IKZE), usług inwestycyjnych takich jak doradztwo inwestycyjne czy też notowań giełdowych, analiz i komentarzy rynkowych itd.

Standardem jest już dzisiaj jedno bezpieczne logowanie do serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej (tzw. SSO, single sign on) czy też dostęp do rachunku inwestycyjnego z poziomu każdego urządzenia, gdzie serwis internetowy automatycznie dopasowuje się do dowolnego ekranu, co wpływa na wygodę korzystania z rachunku inwestycyjnego także na telefonie i tablecie.