Statek Alppila, przewożący 18 tysięcy ton ukraińskiej kukurydzy przybył do północno-zachodniego portu Hiszpanii, korzystając z nowej trasy morskiej - informuje agencja Ukrinform. Trasa wiedzie z Ukrainy do Polski, skąd zboże trafiło do portu A Coruna w Hiszpanii.

Port A Coruna podał, że frachtowiec, przewożący kukurydzę, ma zostać rozładowany do wtorku. Reklama Grupa producentów pasz dla zwierząt, o nazwie Agafac, poinformowała w oświadczeniu, że jest to pierwsza dostawa ukraińskiego zboża, która dotarła drogą morską do północno-zachodniej Hiszpanii. Wykorzystano "nową drogę morską otwartą na Morzu Bałtyckim, aby uniknąć blokady przez rosyjską marynarkę ukraińskich portów". Eksport ukraińskiego zboża przez Polskę. "Wąskie gardła" spowolniły dostawy Zobacz również Z komunikatu przekazanego przez Agafac wynika, że "niewielkie ilości kukurydzy zostały przetransportowane z Ukrainy ciężarówkami do Polski i Rumunii", a kukurydza, która dotarła do Hiszpanii, została załadowana na statek w porcie w Świnoujściu. 24 lutego Rosja rozpoczęła wojnę na pełną skalę z Ukrainą. W portach tego kraju utknęło ponad 20 milionów ton zboża, z czego około połowa przeznaczona była na Światowy Program Żywnościowy ONZ. Reklama