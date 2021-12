Grupa AmRest zdecydowała się na przedłużenie terminu zapadalności aktualnie funkcjonujących linii kredytowych. W ramach udostępnionego finansowania Grupa może korzystać z transz w wysokości 352 mln euro oraz 464 mln zł, a także linii rewolwingowej do wysokości 450 mln zł. A dodatkowo uzgodniła z bankami nową transzę w wysokości do 100 mln euro, która może być przyznana w celu finansowania ogólnych celów korporacyjnych. Wszystkie transze kredytu są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.

– Bardzo się cieszę, że jesteśmy organizatorem oraz liderem tak dużej wartości finansowania dla jednego z wiodących operatorów restauracji w Europie i pozostajemy bankiem pierwszego wyboru dla największych firm. Chcemy być bankiem zawsze zdolnym do sprawnego złożenia finansowania znaczącej wartości w dopasowanej do potrzeb klienta formie – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Pekao wspiera rozwój transgraniczny Grupy AmRest już od 14 lat, finansując rozwój jej sieci restauracji, a także europejskie akwizycje.AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa również na innych rynkach m.in. w Chinach i Hiszpanii. Obecnie AmRest zarządza 2395 restauracjami w 25 krajach.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 240 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,9 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest na drugim miejscu wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.