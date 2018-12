Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł nałożyć nawet 2 mln zł kary na menadżera firmy, która oszukiwała klientów. To dość duża jakościowa zmiana, bo do tej pory UOKiK mógł finansowo karać wyłącznie same spółki. Ich zarządy nie ponosiły żadnej odpowiedzialności.

– To krok do przodu w walce z nadużyciami na rynku finansowym. Z naszego doświadczenia wynika, że to decyzje kadry zarządzającej prowadzą do tego, że firmy naruszają prawa konsumentów – wyjaśnia prezes UOKiK Marek Niechciał. Dodaje, że chodzi m.in. o przypadki wywierania presji na sprzedawców, by pozyskiwali klientów, nawet kosztem wprowadzania ich w błąd.