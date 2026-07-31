Dieta dziecka: w ocenie najmłodszych zdrowe zwykle równa się niesmaczne. Oto jak posiłki mogą być zdrowe, smaczne i tanie

W ten sposób rodzice kształtują dobre nawyki żywieniowe swoich pociech. Właściwe wybory są prostsze dzięki produktom z odpowiednio dostosowanymi wartościami odżywczymi. Aby rodzice mogli na nie trafić łatwiej, są one oznakowane w sposób charakterystyczny a na dodatek budzący sympatię najmłodszych.

Psi Patrol na rzecz zdrowej diety u dzieci - akcja sieci Lidl

Zdrowe wybory żywieniowe wśród dzieci mogą być częścią fantastycznej przygody. Z ofertą specjalną artykułów spożywczych przygotowaną przez Lidl Polska zdrowy obiad lub przekąska stają się prostsze.

Produkty marek własnych z wizerunkami ulubionych postaci z bajki “Psi Patrol”, które oferuje sieć, spełniają kryteria żywieniowe WHO oraz dodatkowe wewnętrzne kryteria jakościowe Lidl Polska.

Kampania nawiązuje do nadchodzącej premiery kinowej filmu z wytwórni Paramount Pictures PAW Patrol®: Wielki film o dinozaurach; przede wszystkim jednak jest to działanie na rzecz promocji dobrych nawyków żywieniowych wśród dzieci.|

Zdrowa dieta dzieci to problem, któremu każdego dnia próbuje sprostać wiele rodzin. Tym bardziej ważna jest możliwość wyboru produktów, które są popularne wśród najmłodszych i jednocześnie zgodne z zasadami zdrowego odżywiania.

W ten sposób rodzice kształtują dobre nawyki żywieniowe swoich pociech. Właściwe wybory od teraz są prostsze dzięki produktom marek własnych Lidl Polska oznaczonym logo PAW Patrol® Psi Patrol z odpowiednio dostosowanymi wartościami odżywczymi.

Zdrowa dieta: dzieci to zaakceptują i polubią

Niekwestionowanym hitem oferty jest Pizza, różne rodzaje (12,99 zł/315 g lub 335 g/1 opak.) z prostym, zdrowym składem.

Na obiad dla małego smakosza w ofercie do wyboru są również Kotleciki z kurczaka z ryżem i warzywami lub Kotleciki z kurczaka.

Alternatywą może być Makaron Spaghetti, różne rodzaje lub Makaron w kształcie literek, które w połączeniu z Bio sosem pomidorowym, różne rodzaje stanowią bazę na smaczny i zdrowy obiad.

Do koszyka można też wrzucić Jogurt pitny teraz z aplikacją Lidl Plus do kupienia taniej przy zakupie dwóch lub Serek twarogowy.

Jako składnik zdrowego śniadaniadobrym wariantem będą także Płatki kukurydziane. Alternatywą na szybkie, ale wartościowe zaspokojenie głodu w trakcie zabawy będzie Przekąska kukurydziana ekologiczna.

Ponadto w kampanii uwzględniono ofertę świeżych owoców i warzyw, aby jeszcze mocniej zachęcać dzieci do zrównoważonej diety.

Na stoiskach owocowo-warzywnych produkty oznaczone są naklejkami z wizerunkami postaci z Psiego Patrolu. Wszystkie produkty w ofercie dostępne będą do wyczerpania zapasów.

Zdrowa dieta dzieci: ważny społeczne problem

Należy przy tym zauważyć, że 25% dzieci w Europie zmaga się z nadwagą. Odpowiadając na ten narastający problem, Lidl Polska dejaruje zadbanie o to, by wartościowe i zdrowe produkty były dostępne w przystępnych cenach.

Dzięki temu zdrowe odżywianie całej rodziny nie musi być wyzwaniem i staje się naturalnym, codziennym wyborem. Bohaterowie Psiego Patrolu natomiast zamienią wizytę w sklepie we wspólną misję dla młodszych i starszych.

Kampania jest częścią strategii CSR Lidl Polska „Świadome odżywianie”. Realizując jej założenia, sieć kształtuje swój asortyment w zgodzie z Dietą Planetarną, stawiając na produkty roślinne: warzywa, owoce, pełne ziarna oraz roślinne źródła białka.

Warto podkreślić, iż produkty marek własnych Lidl Polska z opakowaniami zaprojektowanymi w sposób atrakcyjny dla dzieci są dostępne w sprzedaży wyłącznie, gdy spełniają rygorystyczne kryteria żywieniowe WHO oraz dodatkowe wewnętrzne kryteria jakościowe sieci. Wyjątek stanowić będą jedynie niektóre produkty w ramach okazjonalnej oferty świątecznej np. na Boże Narodzenie, Halloween.