Dziennik Gazeta Prawana logo

Ile kosztuje życie w Polsce? Nowy raport pokazuje skalę podwyżek

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 12:47
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Ile kosztuje życie w Polsce? Nowy raport pokazuje skalę podwyżek
Ile kosztuje życie w Polsce? Nowy raport pokazuje skalę podwyżek/Shutterstock
Codzienne zakupy coraz mocniej obciążają domowe budżety. Z najnowszego raportu wynika, że w kwietniu koszt podstawowego koszyka produktów niezbędnych do funkcjonowania dla czteroosobowej rodziny wzrósł do 2070 zł. To kolejny sygnał, że choć inflacja wyhamowała, Polacy nadal odczuwają drożyznę przy sklepowych półkach.

Tyle rodzina wydaje dziś na podstawowe zakupy

W kwietniu cena koszyka podstawowych artykułów niezbędnych do funkcjonowania czteroosobowej rodziny przez miesiąc wyniosła 2070 zł, czyli blisko 28 zł więcej w porównaniu do marca - wynika z raportu Polskiego Radia 24, UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że koszyk produktów analizowany przy obliczaniu Indeksu Miesięcznych Zakupów (IMZ) został skomponowany z uwzględnieniem potrzeb określonej grupy konsumentów. W przypadku 4-osobowego gospodarstwa wzięto pod uwagę potrzeby dwojga młodych dorosłych i dwójki dzieci.

IMZ przedstawia koszt nabycia zestawu produktów niezbędnych do funkcjonowania przez 30 dni, obejmującego domowe wyżywienie, chemię gospodarczą i środki higieniczne.

Z raportu wynika, że w kwietniu br. wartość miesięcznego koszyka rodziny 2+2 ponownie zaczęła rosnąć i przekroczyła pułap 2070 złotych. W ujęciu rocznym wydatki czteroosobowego gospodarstwa domowego wzrosły o 46,50 zł, a w ujęciu miesięcznym cena koszyka poszła w górę o blisko 28 zł.

Blisko 1/4 dwóch pensji minimalnych

Podstawowe zakupy pochłaniają obecnie 23,49 proc. sumy dwóch pensji minimalnych netto - w marcu było to 23,18 proc, a rok temu odsetek ten wyniósł 23,47 proc.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że „osobista inflacja” rodziny wyniosła w kwietniu 2,30 proc. rok do roku, a więc jest niższa od oficjalnego odczytu inflacji podanego przez GUS.

Co tanieje?

Analiza rocznych zmian cen w koszyku czteroosobowej rodziny wykazuje, że domowy budżet odciążają spadki cen nieprzetworzonych produktów rolnych oraz nabiału. W ujęciu rocznym najmocniej potaniała kapusta, której cena spadła o 35 procent. O 31 proc. mniej niż przed rokiem kosztuje masło. Tańsze są również mleko i pomarańcze. „Z drugiej strony uzyskane w ten sposób oszczędności są systematycznie niwelowane przez rosnące koszty w innych kategoriach” - zauważyli autorzy raportu.

Co drożeje?

Zauważalnie podrożały pomidory, notując wzrost o 27 procent rok do roku. Droższe są produkty z kategorii chemii gospodarczej i kosmetyków. Dla przykładu pianka do golenia podrożała rok do roku o 18 proc., a mleczko do czyszczenia - o 16 procent.

Analitycy UCE Research podkreślają, że podwyżki ceny koszyka badanych produktów nie są tożsame z inflacją, która jest obliczana przez GUS przy zastosowaniu innej metodologii. Według oficjalnych danych, wskaźnik inflacji konsumenckiej (CPI) dla całej gospodarki wyniósł w kwietniu 3,2 proc. w ujęciu rocznym.

Indeks Miesięcznych Zakupów (IMZ)

Indeks Miesięcznych Zakupów (IMZ) to cykliczny raport realizowany przez Polskie Radio 24 we współpracy z UCE Research i Uniwersytetami WSB Merito. IMZ pokazuje nominalny koszt zakupu ściśle określonego zestawu produktów, niezbędnych do funkcjonowania przez okres miesiąca. Wyliczenia powstały na podstawie raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych” UCE Research i WSB Merito, w którym analizie cyklicznie poddaje się 97 tys. cen w 45,5 tys. placówek handlowych.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: handelceny produktów spożywczych
Powiązane
Tankowanie samochodu
Takie będą ceny paliw w środę. Jest komunikat ministra
Kupować teraz czy czekać? Nowe dane o cenach mieszkań z drugiej ręki
Kupować teraz czy czekać? Nowe dane o cenach mieszkań z drugiej ręki
oprac. Tomasz Lipczyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraIle kosztuje życie w Polsce? Nowy raport pokazuje skalę podwyżek »
Zobacz
|
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze. Jest od tego przycisk
Policja, dowód rejestracyjny
Masz to w aucie? Pożegnaj się z dowodem rejestracyjnym
800 zł 800+ 800 plus pieniądze złotówki
800 plus dla seniora. Będzie dodatek do emerytury za wychowanie dzieci?
Jackowski
Wizja jasnowidza Jackowskiego. Podał rysopis przyszłego prezydenta Polski
Camilla Lackberg w Empiku
Nowa książka królowej skandynawskich kryminałów. To powrót do znanej sagi
Minister Barbara Nowacka
MEN zmienia zasady oceniania uczniów. Nowe kryteria w szkołach od 1 września
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj