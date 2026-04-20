Gaz gwałtownie drożeje. Przedłużony paraliż Cieśniny Ormuz uderza w rynki

Nerwowo na rynku energii

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) wzrosły do 43,00 euro za MWh, o 11 proc., po wzroście wcześniej o 6,2 proc.

Przedłuża się zamknięcie Cieśniny Ormuz - kluczowego szlaku dla dostaw ropy i gazu do krajów na świecie.

Cieśnina została zamknięta po niecałych 24 godzinach po ogłoszeniu jej otwarcia, a władze Iranu ostrzegły statki, aby się do niej nie zbliżały.

Irański statek w rękach USA

Amerykańska Marynarka Wojenna zatrzymała tymczasem irański statek towarowy, który usiłował przełamać blokadę irańskich portów.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w niedzielę, że amerykańska Marynarka Wojenna zatrzymała irański statek towarowy, który usiłował przełamać blokadę irańskich portów. Amerykański okręt miał uszkodzić statek.

Wcześniej Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) podało, że dotąd 23 statki posłuchały ostrzeżeń amerykańskiej marynarki i zawróciły przed dotarciem do linii blokady.

Iran też blokuje ruch w cieśninie Ormuz

Równolegle Iran utrzymuje własne ograniczenia ruchu przez cieśninę Ormuz, którą praktycznie blokuje od wybuchu wojny USA i Izraela z tym państwem 28 lutego.

W weekend pojawiły się informacje o irańskim ostrzale jednostek, próbujących przejść przez Ormuz.

Zapasy gazu w magazynach UE znacznie poniżej średniej

Tymczasem zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 30,2 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 42,9 proc.

Analitycy wskazują, że Europa może nie być w stanie uzupełnić zapasów tego paliwa, jeśli nie uda się jej pozyskać większej ilości skroplonego gazu ziemnego.

„Kraje Europy będą musiały ostro konkurować o dostawy gazu z państwami azjatyckimi, które również muszą sobie zrekompensować straty w dostawach gazu z Kataru” - stwierdził Masanori Odaka, wiceprezes ds. badań rynku gazu w Rystad Energy.

USA i Izrael rozpoczęły ataki na Iran pod koniec lutego, a z Bliskiego Wschodu od tego czasu nie wyeksportowano żadnego ładunku LNG, co zakłóciło 1/5 światowych dostaw tego paliwa.