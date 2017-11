O ile przed rokiem 1 kg mięsa wieprzowego (z kością) kosztował 14,6 zł, o tyle teraz to już 17,7 zł (bez kości, zmiana klasyfikacji GUS). Podobnie rzecz się ma z kiełbasą wędzoną – ta podrożała na kilogramie o ponad 2 zł, do 17,9 zł. Dlaczego? Systematycznie rósł eksport mięsa wieprzowego zarówno w UE (głównie Niemcy), jak i poza nią – przede wszystkim Chin, a to wywindowało ceny.

Jabłko było w październiku o ponad 1 zł droższe niż rok temu o tej samej porze. Kilogram kosztuje teraz 3,5 zł, co podyktowane było przede wszystkim przymrozkami, które zniszczyły część upraw. Magdalena Kowalewska, analityk rynków rolnych Banku BGŻ BNP Paribas przypomina: - Zbiory były w tym roku o 30 proc. niższe, a dwa: w 2016 roku były one rekordowo wysokie, bo zebrano ponad 4 mln ton jabłek.

Bardziej niż jabłka zdrożało jednak masło – o około 3 zł na kostkę, czyli dwa razy, do 7,1 zł. Dla porównania, na zachodzie Europy ceny wzrosły jeszcze bardziej – we Francji o 80 proc., w Niemczech i Holandii o 90 proc., a we Włoszech nawet o 100 proc. Powód? W ostatnich miesiącach spadła produkcja masła, bo dużo bardziej producentom opłacało się wytwarzać sery czy np. mleko w proszku. Rósł z kolei eksport tego tłuszczu do Chin, USA i Meksyku.

W ślad za podwyżkami żywności poszły też wyższe ceny m.in. za odzież, w tym np. garnitur męski i sprzęt AGD. Spośród tych ostatnich najbardziej skoczyły ceny lodówek. Rok temu kosztowała ona 1118,6 zł, teraz – 1595,9 zł.

Kowalski zapłaci mniej niż przed rokiem - za co?

Ale były też produkty - w co może trudno uwierzyć - których ceny spadły rok do roku. To m.in.: mąka, cukier i np. odkurzacz.

Rok temu za 1 kg mąki pszennej musieliśmy płacić średnio 2,5 zł, teraz wydamy na nią około 4 groszy mniej. Mało - może ktoś powiedzieć. Zgoda, ale w przypadku cukru różnica jest już większa, bo wynosi 25 groszy. W 2016 roku 1 kg kosztował średnio 3,17 zł, teraz jedynie 2,92 zł.

- Akurat ceny pszenicy były w tym roku relatywnie stabilne, ale jeśli spojrzymy na zboża ogółem i pieczywo, to w tej kategorii był duży wzrost (wyniósł 2,6 proc.; dane rok do roku za wrzesień – przypis red.) – studzi ten optymizm Jakub Olipra, ekonomista banku Credit Agricole. – Z kolei ceny cukru spadają od dłuższego czasu, co wynika z tego, że po raz pierwszy od dwóch lat zwiększyły się jego światowe zapasy. Jednocześnie w październiku 2017 r. zniesione zostały w UE tzw. kwoty cukrowe, czyli ograniczenia na produkcję w poszczególnych krajach UE. A to oznacza, że teraz możemy go produkować tyle, ile chcemy, co też nie pozostaje bez wpływu na ceny.

Jeszcze większe spadki cen zanotowano w przypadku artykułów nieżywnościowych. I tak np. odkurzacze są teraz aż o 4 zł tańsze niż 12 miesięcy temu (zapłacimy za nie średnio 358,54 zł).

Będzie drożało, ale wolniej

Co (jeszcze) może tanieć? Przewidywania analityków nie są optymistyczne, choć zauważają też, że "osiągnęliśmy maksimum, jeśli chodzi o dynamikę cen żywności”. W praktyce: ta będzie drożeć, ale za to wolniej niż do tej pory.

- Można oczekiwać, że wolniej będzie drożała wieprzowina, bo pogłowie trzody chlewnej w UE jest liczne i spadł na nią pobyt w Chinach. Podobnie rzecz może się mieć z mięsem drobiowym – tu zadecydują jednak czynniki lokalne, bo produkcja rośnie szybciej niż przyrasta eksport - oraz z produktami mlecznymi, w szczególności masłem. Bo już teraz widać spadki na światowym rynku.

- A w dalszej przyszłości? - dopytuję ekspertów.

- Owoce, bo wystarczy, że w 2018 roku warunki pogodowe będą na przeciętnym historycznie poziomie, a ceny spadną.

Co potaniało, a co podrożało w 2017 roku? Zestawienie obejmuje ponad 40 produktów i usług. Ceny podano za kilogram lub litr; dane za październik 2016 roku i październik 2017 roku.

ŻYWNOŚĆ

Chleb pszenno-żytni (0,5 kg) 2,21 zł/2,29 zł

mąka pszenna 2,50 zł/2,46 zł

Kasza jęczmienna (0,5 kg) 2,21 zł/2,27 zł

Mięso wołowe z kością 26,32 zł/27,59 zł

Mięso wołowe bez kości 32,38 zł/33,21 zł

Mięso wieprzowe bez kości 14,57 zł/17,65 zł

Kurczęta patroszone 6,74 zł/7,15 zł

Szynka wieprzowa gotowana 25,04 zł/26,15 zł

Polędwica drobiowa 18,28 zł/18,94 zł

Kiełbasa wędzona 15,64 zł/17,92 zł

Filety z morszczuka mrożone 24,15 zł/24,78 zł

Mleko krowie 2,70 zł/2,80 zł

Ser twarogowy półtłusty 13,24 zł/13,45 zł

Jaja (1 sztuka) 0,49 zł/0,55 zł

Masło 4,51 zł/7,08 zł

Olej rzepakowy 5,91 zł/6,12 zł



Pomarańcze 6,01 zł/6,67 zł

Jabłka 2,32 zł/3,53 zł

Buraki 1,69 zł 1,77 zł

Marchew 1,72 zł/1,94 zł

Cebula 1,88 zł/1,99 zł

Ziemniaki 0,97 zł/1,10 zł



Cukier 3,17 zł/2,92 zł

Sok jabłkowy 3,61 zł/3,62 zł

ODZIEŻ i OBUWIE

Garnitur męski dwuczęściowy 650,20 zł/665,15 zł

Koszula męska 101,74 zł/104,86 zł

Spodnie jeansowe (dziecięce) 70,64 zł/68,59 zł

Półbuty męskie 199,81 zł/202,47 zł

Półbuty damskie 189,28 zł/189,95 zł

Półbuty dziecięce 155,42 zł/158,15 zł

ENERGIA i GAZ

Energia elektryczna ( za 1kwh) 0,64 zł/0,65 zł

Gaz ziemny 0,22 zł/0,21zł

Ciepła woda (za msześć.) 21,82 zł/21,66 zł

RTV/AGD i CHEMIA

Lodówka 1118,61 zł/1595,92 zł

Pralka 1255,90 zł/1260,53 zł

Odkurzacz 362,54 zł/358,54 zł

Proszek do prania 5,02 zł/4,95 zł

USŁUGI

Wizyta u lekarza specjalisty 93,47 zł/99,75 zł

Benzyna 95okt. 4,56 zł/4,60 zł

Olej napędowy 4,40 zł/4,47 zł

Mycie samochodu 17,69 zł/18,06 zł

Bilet na pociąg (pospieszny, II klasa, odległość ok. 200 km) 50,0 zł/50,0 zł