Nie może być tak, że przedsiębiorstwo ma zysk, a nie płaci podatku dochodowego – uważa Ministerstwo Finansów. Po serii ostrzeżeń przygotowało przepisy, które mają być wymierzone w różne formy unikania opodatkowania przez firmy. W tym w te należące do międzynarodowych korporacji. Szykuje się nowa batalia, której celem jest jeszcze większa poprawa ściągalności danin.

Szczegóły projektu ujawnia w dzisiejszym wywiadzie dla DGP Maciej Żukowski, dyrektor departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów.

Najważniejsza nowość to sygnalizowany już na naszych łamach minimalny podatek od galerii handlowych i biurowców. – Stawiamy tezę, że inwestycja w nieruchomość komercyjną co do zasady wszędzie na świecie przynosi określony zysk z wynajmu – mówi Żukowski. Zwraca uwagę na to, że do tej pory w wielu przypadkach zyski z nieruchomości nie były w Polsce w ogóle opodatkowane. Teraz właściciele nieruchomości komercyjnych wartych co najmniej 10 mln zł oddadzą fiskusowi rocznie 0,5 proc. liczone od wartości galerii bądź biurowca.

Podatku nie płaciły też firmy, które dostawały zagraniczne faktury na przeróżne opłaty (np. management fees), niemające nic wspólnego z efektywnym zarządzaniem czy usługami doradczymi. Odliczały je od przychodu i przez to wykazywały zerowy dochód do opodatkowania. Dlatego MF chce, żeby mogły to robić tylko do określonego limitu (1,2 mln zł).

Ministerstwo odnotowało również kilkadziesiąt przypadków agresywnej optymalizacji z wykorzystaniem podatkowych grup kapitałowych (PGK). – Naraziły Skarb Państwa na miliardy złotych strat – mówi nasz rozmówca. Przykładowo, wyjaśnia, grupy były zakładane tylko po to, żeby sprzedać nieruchomość bez podatku od zysku z tej sprzedaży. Dyrektor Żukowski zastrzega, że nie chodzi o likwidację PGK. – Zamierzamy tylko wprowadzić przepisy, które uniemożliwią nadużywanie grup do optymalizacji podatkowych – mówi. Za fundamentalną uważa zmianę, która spowoduje, że firmy będą się osobno rozliczały z przychodów kapitałowych, a osobno z podstawowej działalności (operacyjnej). – Dziś sztucznie kreowane są straty kapitałowe, które pochłaniają zysk operacyjny – mówi.

Sceptycznie o planach MF wypowiadają się eksperci podatkowi. Pomysł minimalnej daniny od galerii handlowych i biurowców odczytują jako odpowiedź na zakwestionowanie przez Komisję Europejską tydzień temu podatku handlowego.