Najczęściej w takiej sytuacji znajdują się osoby, które nie panują nad swoim domowym budżetem, nie planują swoich finansów, nie wyznaczają sobie celów, które chcą osiągnąć dzięki zarobionym i zaoszczędzonym pieniądzom, nie tworzą tzw. poduszki finansowej na niezaplanowane nagłe wydatki.

Zanim zaczniesz marzyć i rozglądać się za kredytem powinieneś najpierw „złapać” równowagę w swoim budżecie. Po prostu musisz wiedzieć, jakie masz miesięczne przychody i jakie wydatki. Jeśli wydatki są większe od przychodów to oznacza, że wpadasz w długi. W takiej sytuacji trzeba na chwilę zapomnieć o marzeniach i przyjrzeć się swoim wydatkom. Wszystko to, co zbędne powinno być z nich usunięte. To zadanie wymaga od Ciebie pewnej systematyczności. Powinieneś spisywać swoje wydatki, a potem je przeanalizować.

Więcej w serii filmów edukacyjnych Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związku Banków Polskich