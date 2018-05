Oszczędzanie jest dużo łatwiejsze, jeżeli mamy przed sobą jasny cel. Zaplanuj zatem, na co przeznaczysz zaoszczędzone pieniądze. Jeśli już będziesz znał swój cel, a więc i koszt spełnienia twojego marzenia, określ realny termin jego realizacji i policz, ile pieniędzy musisz odkładać tygodniowo czy miesięcznie, aby go osiągnąć.

Sukces oszczędzania kryje się w przygotowaniu dobrego planu i konsekwentnej jego realizacji. Jeśli będziesz trzymał się wyznaczonego celu, zobaczysz, że nie jest to takie trudne, jak mogłoby się wydawać, a pierwsze efekty przychodzą szybciej, niż myślałeś.

Powodów do oszczędzania jest wiele – edukacja, marzenia, podróże ale jest jeden, którego wiele osób sobie nie uświadamia albo robi to zbyt późno. Ten powód to starość. Każdy z nas ma szansę dożyć wieku, w którym nie będzie mógł pracować. Wtedy nasze dochody spadną, a być może wydatki będą całkiem spore. Nie wiadomo, z jakimi chorobami będziemy się zmagać i ile nas to będzie kosztowało. Dlatego ważne jest regularne oszczędzanie na starość. Im wcześniej zaczniesz oszczędzać ‒ tym lepiej.

Więcej w serii filmów edukacyjnych Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związku Banków Polskich