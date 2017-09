Sportowcom, którzy byli na etatach milicyjnych czy etatach wojskowych nie zostaną obcięte emerytury, bo ustawa dezubekizacyjna, i to wyraźnie minister Mariusz Błaszczak o tym mówił, dotyczy etatów esbeckich i ubeckich, a nie klubów wojskowych czy policyjnych i takich też etatów. Zdecydowana większość sportowców, reprezentantów Polski, piłkarzy, i nie tylko piłkarzy, była na zwykłych etatach milicyjnych, wojskowych i ta ustawa absolutnie ich nie obejmie - tłumaczył Bańka w Radiu Szczecin.

Jak przyznał jednak, poszczególne przypadki, w tym kwestie sporne, będą mogły być wyjaśniane indywidualnie. Poinformował też, że kierowany przez niego resort nie wie, ilu sportowców może ewentualnie dotyczyć ta ustawa.

To nie jest obszar naszej działalności, to nie jest pytanie do MSiT. Ale sporne kwestie są do wyjaśnienia - zaznaczył i dodał, że większość sportowców była na "zwykłych etatach milicyjnych bądź wojskowych".

1 października w życie wejdzie tzw. ustawa dezubekizacyjna, obniżająca emerytury i renty za okres "służby na rzecz totalitarnego państwa" od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. (w połowie 1990 r. powstał UOP). Na jej mocy, od października, emerytury i renty b. funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL nie będą mogły być wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS. Informacje o przebiegu służby funkcjonariuszy sprawdza IPN. Od decyzji obniżającej świadczenia przysługuje odwołanie do sądu.

Zgodnie z ustawą, szef MSWiA będzie mógł wyłączyć z przepisów ustawy "w szczególnie uzasadnionych przypadkach" osoby pełniące służbę na rzecz totalitarnego państwa, ze względu na "krótkotrwałą służbę przed 31 lipca 1990 r. oraz rzetelnie wykonywanie zadań i obowiązków po 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem życia".

W ustawie wymieniono cywilne, wojskowe instytucje i formacje, w których służba uważana będzie w myśl przepisów ustawy za służbę na rzecz totalitarnego państwa PRL. W katalogu IPN znalazły się m.in.: Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego, a także jednostki organizacyjne podległe tym instytucjom.