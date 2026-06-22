Rynek pożyczek w Polsce
Ubiegły miesiąc przyniósł wzrost zarówno wartości, jak też liczby udzielonych pożyczek. Jak pisze w poniedziałek dziennik, powołując się na dane Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) oraz firmy CRIF, firmy pożyczkowe udzieliły finansowania na 2,09 mld zł, o 22,4 proc. więcej w skali roku, a liczba wypłaconych pożyczek wzrosła o ponad 12 proc. rdr — do 441,1 tys. Dodaje, że udział nowych klientów wyniósł w maju 9,1 proc., a instytucje pożyczkowe odrzuciły 82 proc. wniosków pożyczkowych.
Odrzucono aż 82 proc. wniosków pożyczkowych
— Sektor pozostaje jednak bardzo ostrożny w ocenie ryzyka. W maju odrzucono aż 82 proc. wniosków pożyczkowych, co jest najwyższym poziomem obserwowanym w ciągu ostatnich dwóch lat. Wysoka selektywność umożliwia utrzymywanie dobrej jakości portfela oraz ogranicza poziom zobowiązań o przekroczonym terminie spłaty — stwierdziła Agnieszka Kozioł z ZPF, cytowana na łamach "PB".
Ważna historia spłat i zdolność kredytowa
Gazeta dodaje, że niski udział nowych klientów w sprzedaży wynika faktu, że instytucje pożyczkowe koncentrują się przede wszystkim na klientach o znanej historii spłat, którzy posiadają odpowiednią zdolność kredytową. Dzięki temu jakość portfela się nie pogarsza, a udział przeterminowanych zobowiązań pożyczkodawców waha się w przedziale 9-11 proc. - czytamy.
W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.