Dziennik Gazeta Prawana logo

Pożyczki pozabankowe pod presją. Historycznie niski odsetek akceptacji

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
dzisiaj, 10:35
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Pożyczki pozabankowe pod presją. Historycznie niski odsetek akceptacji
Pożyczki pozabankowe pod presją. Historycznie niski odsetek akceptacji/Shutterstock
W ciągu ostatniego roku prawie 500 tys. osób otrzymało odmowę finansowania, o które wnioskowało w firmach pożyczkowych. W maju udział nowych klientów, którzy otrzymali pozabankową pożyczkę, wyniósł zaledwie 9,1 proc. - pisze w poniedziałkowym wydaniu "Puls Biznesu".

Rynek pożyczek w Polsce

Ubiegły miesiąc przyniósł wzrost zarówno wartości, jak też liczby udzielonych pożyczek. Jak pisze w poniedziałek dziennik, powołując się na dane Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) oraz firmy CRIF, firmy pożyczkowe udzieliły finansowania na 2,09 mld zł, o 22,4 proc. więcej w skali roku, a liczba wypłaconych pożyczek wzrosła o ponad 12 proc. rdr — do 441,1 tys. Dodaje, że udział nowych klientów wyniósł w maju 9,1 proc., a instytucje pożyczkowe odrzuciły 82 proc. wniosków pożyczkowych.

Odrzucono aż 82 proc. wniosków pożyczkowych

— Sektor pozostaje jednak bardzo ostrożny w ocenie ryzyka. W maju odrzucono aż 82 proc. wniosków pożyczkowych, co jest najwyższym poziomem obserwowanym w ciągu ostatnich dwóch lat. Wysoka selektywność umożliwia utrzymywanie dobrej jakości portfela oraz ogranicza poziom zobowiązań o przekroczonym terminie spłaty — stwierdziła Agnieszka Kozioł z ZPF, cytowana na łamach "PB".

Ważna historia spłat i zdolność kredytowa

Gazeta dodaje, że niski udział nowych klientów w sprzedaży wynika faktu, że instytucje pożyczkowe koncentrują się przede wszystkim na klientach o znanej historii spłat, którzy posiadają odpowiednią zdolność kredytową. Dzięki temu jakość portfela się nie pogarsza, a udział przeterminowanych zobowiązań pożyczkodawców waha się w przedziale 9-11 proc. - czytamy.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: finanse osobistekredytypożyczki
Powiązane
Polacy znów ruszyli po kredyty hipoteczne. BIK podaje nowe dane
Polacy znów ruszyli po kredyty hipoteczne. BIK podaje nowe dane
Boom na rynku pożyczek. Liczba i wartość zobowiązań wyraźnie w górę
Boom na rynku pożyczek. Liczba i wartość zobowiązań wyraźnie w górę
matka córka dokumenty pożyczka
Rodzinne pożyczki pod lupą fiskusa. Jeden błąd może słono kosztować
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWspólny posiłek, wspólne… scrollowanie. Zaskakujące dane o rodzinnych nawykach »
Zobacz
|
Nowy Seat Ibiza 2027 w wersji pięciodrzwiowej – dwa modele (czerwony i szary) zaparkowane w nadmorskim porcie na tle hiszpańskiego miasteczka
Oto nowy Seat za 69 900 zł. Jest ładny, oszczędny i lubi LPG
Quiz z ortografii do porannej kawy
Quiz z ortografii do porannej kawy. Wynik 10/10 to mistrzostwo
Zardzewiała polska ciężarówka Star 20 z 1954 roku przepychana przez mężczyzn po torach na dziedzińcu Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie
Unikat z PRL odnaleziony w zawalonej stodole. Myśleli, że to złom, a on zaskoczył mechaników
Inwestycja MAN Trucks w Niepołomicach i Starachowicach
Niemcy pompują 5 miliardów w polskie miasta: To koniec części z Chin i Indii
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 1.5 i wygodne wnętrze. Jaka cena?
Young,Man,Experiencing,Depression,Or,Anxiety,,Silently,Dealing,With,Overwhelming
Mistrz ortografii zdobędzie co najmniej 8/10. Quiz dla ambitnych
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj