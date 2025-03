Czy piątek po Bożym Ciele to dzień wolny od pracy?

Boże Ciało to święto katolickie obchodzone zawsze w czwartek, 60 dni po Wielkanocy. W Polsce jest to dzień ustawowo wolny od pracy, co oznacza, że urzędy, szkoły i większość firm mają wtedy zamknięte drzwi.

Niestety, piątek po Bożym Ciele nie jest dniem wolnym od pracy. Jeśli chcemy wydłużyć sobie weekend, musimy wziąć urlop wypoczynkowy lub liczyć na dobrą wolę pracodawcy, który może zaoferować wolne. Nic nie stoi na przeszkodzie, by pracodawca ogłosił dzień wolnym od pracy, w ramach tzw. „mostka”.

Co to jest „mostek” i kiedy firmy go stosują?

Niektóre firmy stosują tzw. mostek, czyli wolne w piątek w zamian za odpracowanie go w innym dniu, np. w sobotę. Dotyczy to głównie urzędów i instytucji publicznych. Jeśli pracujesz w prywatnej firmie, wszystko zależy od decyzji pracodawcy.

Jak zaplanować urlop na Boże Ciało i długi weekend?

Boże Ciało w 2025 roku przypada 19 czerwca (czwartek), więc wzięcie urlopu na piątek 20 czerwca daje czterodniowy weekend. To świetna okazja na krótki wyjazd lub odpoczynek.

Długie weekendy w 2025 roku – jak najlepiej zaplanować wolne?

Jeśli chcesz maksymalnie wykorzystać dni wolne, warto spojrzeć na cały kalendarz 2025 roku:



Boże Ciało 2025 – 19 czerwca (czwartek) - weź urlop 20 czerwca (piątek) i ciesz się 4-dniowym weekendem.

– 19 czerwca (czwartek) - weź urlop 20 czerwca (piątek) i ciesz się Święto Niepodległości 2025 – 11 listopada (wtorek) - urlop w poniedziałek 10 listopada to czterodniowy weekend .

– 11 listopada (wtorek) - urlop w poniedziałek 10 listopada to . Boże Narodzenie 2025 – 24 (nowość od 2025), 25 i 26 grudnia (czwartek i piątek) – urlop 22 i 23.12 to aż 9 dni wolnego.

Czy pracodawca może odmówić urlopu?

Tak, zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca ma prawo odmówić udzielenia urlopu w określonych sytuacjach, np. gdy obecność pracownika jest kluczowa dla firmy. W praktyce, jeśli złożymy wniosek z wyprzedzeniem, masz dużą szansę na uzyskanie wolnego.