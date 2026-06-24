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Rynek pracy w Polsce. Znamy nowe dane o bezrobociu

oprac. Anna Rymkiewicz
dzisiaj, 10:33
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Rynek pracy w Polsce. Znamy nowe dane o bezrobociu [DANE GUS]
Rynek pracy w Polsce. Znamy nowe dane o bezrobociu [DANE GUS]/GazetaPrawna.pl
Stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,9 proc., wobec 6,0 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,9 proc.

Bezrobocie w Polsce - nowe dane GUS

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w maju 915,9 tys. wobec 934,3 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 81,6 tys. wobec 89,3 tys. poprzednio.

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Źródło PAP
Tematy: GUSbezrobocie
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oprac. Anna Rymkiewicz

Redaktorka związana z mediami od ponad 20 lat, na co dzień relacjonuje zagadnienia społeczne, gospodarcze oraz tematy lifestyle’owe. Łączy rzetelność z przystępnym przedstawianiem informacji, zarówno tych poważnych, jak i lżejszych.

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